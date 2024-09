Video: Hier erfährt Katzenfreund Tim Walz live von Taylor Swifts Support

Gouverneur Tim Walz hat auf die Unterstützung von Taylor Swift für die Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrer Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten reagiert. Als Katzenbesitzer ist er glücklich, sie inoffiziell im Team zu haben. Tatsächlich erfuhr Walz erst live vor Kamera vom Support des größten Popstars der Welt.

Vizepräsidentschaftskandidat Walz sprach am Dienstagabend (10. September) kurz nach dem Ende der Präsidentschaftsdebatte 2024 auf MSNBC mit Rachel Maddow. Dann wurde bekannt, dass Taylor Swift Harris unterstützt.

„Ich bin Taylor Swift unglaublich dankbar, und das sage ich als Katzenbesitzer!“

„Ich bin Taylor Swift unglaublich dankbar, und das sage ich als Katzenbesitzer!“, sagte Walz, nachdem Maddow ihm einen Teil von Swifts Instagram-Statement vorgelesen hatte. „Das war wortgewandt und klar. Das ist die Art von Mut, die wir in Amerika brauchen, um aufzustehen.“

„Wir haben das bei den Republikanern gesehen, die bei der DNC waren. Wir haben es bei den Frauen gesehen, die ihr Privatleben gerne für sich behalten würden, aber gezwungen sind, dort hinauszugehen. Weil sie fast gestorben wären, weil sie während einer Schwangerschaft keine Abtreibungshilfe bekommen können.

„Swifties, bringt die Dinge ins Rollen“

Und jetzt gibt es jemanden wie Taylor Swift, die das sehr deutlich macht. Das wäre die Gelegenheit, Swifties: KamalaHarris.com, geht rüber und bringt die Dinge ins Rollen.“

Mit ihrem Statement hat Taylor Swift nicht nur ihre Unterstützung für Kamala Harris bekundet. Am Dienstag wandte sich Swift auch gegen gefälschte AI-Posts, in denen der Star Trump unterstützte. „Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass AI von ‚mir‘ fälschlicherweise Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte. Das hat meine Ängste in Bezug auf Künstliche Intelligenz und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt“, erklärte die Künstlerin.

„Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“.