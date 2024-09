Elon Musk droht Taylor Swift zu schwängern und ihre Katzen zu „beschützen“

Auf X hat Netzwerk-Chef Elon Musk ein bizarres Eingeständnis einer „Niederlage“ eingeräumt – und Taylor Swift angekündigt, dass er sie schwängere und danach auf ihre Katzen aufpasse.

„Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life –„Gut ,Taylor … du hast gewonnen … ich werde dir ein Kind schenken und deine Katzen mit meinem Leben beschützen“, schreibt Musk auf X, im Anschluss an die Präsidentschaftsdebatte Harris vs. Trump. Als deren klare Siegerin ging die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris hervor.

Elon Musk auf X:

Elon Musk hatte sich zuvor als überzeugter Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump zu erkennen gegeben. Sein chauvinistischer Kommentar fügt sich in das Bild all jener Männer, denen Frauen wie Taylor Swift und Kamala Harris einfach zu erfolgreich sind, und die außerdem keine Kinder haben.

Das seien „Childless Cat Ladies“, „kinderlose Katzenladys“, sagen Hater. Wenn auch nur als schlechter Scherz zu verstehen, scheint Musk ihr wohl das Angebot zu unterbreiten, mit ihr ein Kind haben zu können (und auf ihre Katzen aufzupassen).

„Sag das mal Travis“

Die Reaktion seiner X-Follower reicht von Erstaunen über Belustigung bis Entsetzen: „this shit is creepy man“, schreibt einer. „Geh mal zu Travis Kelce und sag‘ hm das, und dann siehst du, was passiert“, schreibt ein anderer.

Weitere Reaktion: „Elon zeigt der Welt, dass er ein frauenfeindliches Schwein ist. Elon schafft es immer wieder, der Welt zu zeigen, wer er wirklich ist.“

In der Nacht auf Mittwoch kam es zum TV-Duell zwischen Harris und Trump. Knapp eine Stunde nach dem Ende der historischen Debatte zwischen der Vizepräsidentin und dem ehemaligen Präsidenten gab Taylor Swift auf Instagram bekannt, dass sie ihre Stimme für die demokratische Kandidatin abgeben wird.

„Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können!“

Die Sängerin betonte ihre Entscheidung und schrieb: „Ich habe meine Nachforschungen angestellt und meine Entscheidung getroffen. Ihr müsst selbst recherchieren, und die Entscheidung liegt bei euch. Ich möchte auch sagen, besonders den Erstwählern: Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können! Ich finde auch, dass es viel einfacher ist, früh zu wählen.

In meiner Story verlinke ich, wo man sich registrieren lassen kann und wo es Termine und Infos zur vorzeitigen Stimmabgabe gibt.“ Die 14-fache Grammy-Gewinnerin unterzeichnete ihren Beitrag mit „Taylor Swift“ und „Childless Cat Lady“.