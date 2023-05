Stiff-Person-Syndrom: Celine Dion sagt Konzerte in Deutschland 2024 ab

Celine Dion hat ihre Europatournee für 2024 abgesagt, darunter auch alle Deutschland-Konzerte sowie das in Österreich. Das teilt der Veranstalter am heutigen Freitag (26. Mai) mit. Betroffen sind somit die Auftritte in Köln, München, Berlin, Hamburg, Mannheim und Wien.

Tickets, die für die geplanten Konzerttermine gekauft wurden, werden erstattet. Karteninhaber*innen sollen sich dafür an die Vorverkaufsstelle wenden, über die sie die Tickets erworben haben.

Offizieller Wortlaut: „Mit großer Enttäuschung ist heute die Absage aller verbliebenen Termine von Celine Dions „Courage World Tour“ für dieses und das kommende Jahr bekannt gegeben worden, die derzeit noch im Verkauf sind. Während sich die Welt von der Pandemie erholt hat, wird die Künstlerin weiterhin wegen einer seltenen Krankheit behandelt, die sie an Auftritten hindert. Celine Dion arbeitet nach wie vor hart an ihrer Genesung, ist aber derzeit nicht in der Lage, sich adäquat auf den Rest der Tournee vorzubereiten, welche die Sängerin im Frühjahr 2024 auch in fünf deutsche Städte geführt hätte. Der Veranstalter hofft sehr, dass Celine eines Tages in der Lage sein wird, all die geplanten Tourstädte in Europa zu besuchen, um für ihre fantastischen Fans aufzutreten, aber dieser Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen.“

Dion: „Es tut mir so leid, dass ich Euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber touren kann sehr anstrengend sein, selbst wenn man 100%ig fit ist. Es ist nicht fair Euch gegenüber, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte, dass Ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde… und ich kann es kaum erwarten, Euch wiederzusehen“.

Celine Dion leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom: eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der Rücken und Beine verkrampfen und schmerzen. Bei Stress ziehen sich die Muskeln zusammen – und werden steif wie ein Brett. Die Krankheit lässt sich nicht heilen, allerdings können die Krämpfe mit Medikamenten unter Kontrolle gebracht werden.