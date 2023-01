Noch nie gab es um eine Liste des ROLLING STONE so viele Diskussionen, wie um das aktuelle Auswahl-Thema „The 200 Greatest Singers of All Time“. Der Grund für die kaum zu glättenden Wogen: Céline Dion wurde im Ranking der besten Sänger*innen aller Zeiten nicht aufgezählt. Tatsächlich ging es soweit, dass sogar eine engagiertere Protestkundgebung vor dem Bürogebäude des amerikanischen ROLLING STONE in Manhattan statttfand. Nun wollten wir von Ihnen wissen, wie sie die Sache sehen: Sollte die franko-kanadischen Musikerin in der Auflistung aufgenommen werden?

Pro: Céline Dion muss auf die Liste – „Platz 1 für die Lady“

Die Kommentare reichten von einem Extrem zum anderen. Aber immer wieder bejahten User*innen die Frage und wir lasen häufiger Antworten in diese Richtung: „Natürlich muss sie auf die Liste, denn sie ist mit einer der besten Sängerinnen auf der Welt.“, „hey, versteh die Frage nicht ganz: AUF JEDEN FALL!!!!“ und „Glasklarer Fall von klarem Fall.“ sowie „Wenn nicht sie, wer dann?“, „Wenn auch Popmusik mit umfasst ist, gehört Celine Dion zweifellos in diese Liste.“ und „Auf jeden Fall. Man muss einfach anerkennen, dass sie eine großartige Sängerin ist. Egal, ob man diese Musik mag oder nicht.“

Erklärungen gab es auch in diese Richtung: „Seit ich letztes Jahr eine Doku über Celine in der Reihe „Songs für die Ewigkeit“ auf ProSieben gesehen habe, bin ich der schlichten Meinung: Ja.“ und „Logisch. Es sei denn, Euch fallen 200 bessere ein?!“

Plus: „Ja klar, eher als ein Rapper.“ und „Einfach mal nachsingen. Dann weiß man es.“

Es gab in dem Zuge auch Seitenhiebe gegenüber anderen Artists „den platz am besten mit b.knowles tauschen ,dann passt es.“

Manche User*innen schlugen sich selbst ohne selbst Fan zu sein auf ihre Seite: „Die Dion gehört schon auf so eine Liste. Sie nervt, ich höre die nicht gern, aber ich finde trotzdem, sie gehört drauf“ oder auch „Ja, unbedingt. Mag ihre Musik zwar nicht, aber sie kann was.“ und „Ist zwar nicht mein Geschmack, trotzdem hat sie eine imposante Stimme“ sowie „Höre kein Celine Dion! Mag ihre Musik überhaupt nicht! Aber warum sollte sie NICHT in diese Liste gehören?“ und „Man mag ihren Kommerz-Müll mögen oder nicht.. Aber ihre Stimme ist zum Niederknien..deshalb definitiv ja.“

Selbst Metal-Hörer*innen feiern Dion: „Klar gehört sie in die Liste! Und das sag‘ ich als Heavy Fan. Ihre Stimme ist eine Offenbarung, eine unter Millionen.“

Als finales Plädoyer dazu: „Man mag zu ihrer Musik stehen wie man will, aber die Frage kann sich doch nicht wirklich stellen – natürlich – jeder der etwas anderes behauptet, hat eindeutig keine Ahnung von Musik.“

Kontra: Dion sollte nicht in diesem Ranking dabei sein – „Céline………wer???“

Häufiger noch verneinten Sie die Frage mit vielen Ausrufezeichen oder führten aus: „Ich denke nicht. Ohne Frage hat sie eine klasse Stimme, aber ihre Musik ist eher belanglos. Inhaltlich und musikalisch.“ oder auch „Nein, nicht in die „Rolling Stone“ Liste.“

Es ging heiß her: „hunter s. thompson würde in der redaktion in die decke schiessen“ und weiter „Sie ist eine Schlagersängerin und passt daher eher nicht in diese Liste.“

Dazu hieß es weiter: „Sie hat ausnahmslos eine Kopfstimme. Ich denke da gibt es andere Sängerinnen mit mehr Facetten in der Stimme“

Weitere Meinungen und Unschlüssigkeiten

Manche von Ihnen waren sich dann doch nicht so ganz sicher und schrieben uns: „nicht unbedingt und wenn, dann muss springsteen weiter vor. der ist ja im nirgendwo in den 200. so ein ausdrucksstarker singer !!“ Ein weiterer Kommentar zu dem Thema lautete: „Der Rolling Stone hat ein zwar breites aber dennoch abgerenztes musikalischen Profil in die Bewertungen, Empfehlungen und Bestenlisten sollten sich in dem Rahmen bewegen. Damit gehört Celine Dion, egal ob sie eine gute Stimme hat oder nicht, für mich nicht on den Kreis der zur Auswahl stehenden Künstlerinnen. Montserrat Caballé oder andere unstrittig gute Sängerinnen ebenso wenig.“

Aber andere nutzen auch die Möglichkeit, um dem generellen Frust über die Liste des ROLLING STONE Luft zu machen, wie hier: „Naja jetzt mal generell gesehen sind eure Listen doch für’n Arsch. Hab mir gerade mal die 200 best singers of all time angeschaut. Das ist doch n witz Eddie Vedder und Chris Cornell weit hinter Kurt Cobain, euer ernst? Ich hab nichts gegen Cobain, ganz im Gegenteil aber gesangstechnisch konnte er beiden nicht das Wasser reichen. Und layne staley ist noch nicht mal unter den „besten“ 200? Lächerlich.“

Oder wie hier: „Diese Liste ist so lächerlich und so offensichtlich von Amerikanern aus einer durch und durch amerikanischen Sicht verfasst, dass man sich fragt, ob die Namen der nicht-amerikanischen Künstler durch Würfeln, Losverfahren oder wahlloses Copy&Paste eingefügt wurden.

Käme Dion aus den USA, wäre sie wahrscheinlich in den Top 20. Ein einziges subjektives „Mein Papa ist toller als deiner“ und „mein Geschmack ist besser als deiner“, made in USA. Ich befürchte, dass kaum einer der „Juroren“ die Namen der Künstler, (geschweige denn deren Werk) je gehört hat, die von Musikfans außerhalb der USA gehört werden. Allein, dass das deutsche Rolling Stone Magazin sich mit diesem Müll redaktionell beschäftigt, beweist einen eklatanten Mangel an Eigenständigkeit. Erbärmlich und enttäuschend!“

Und man könnte es auch wie dieser User sehen: „Da steht schon soviel Müll drin da würde ich mich als Celine dafür schämen dort mit drin zu stehen.“

Selbst mit Dion wäre die Liste nicht komplett?

Außerdem wurden uns als Vorschläge noch Tori Amos, Trude Herr, Dionne Warwick, Michael Jackson und Morten Harket genannt.

Und ein User schrieb: „Wenn ich in dieser Liste Leute wie Billie Eilish, Brandy, El DeBarge, Courtney Love, Ozzy Osbourne, Fiona Apple und Taylor Swift finde, dann gehören da „abersowasvon“ auch Leute wie CARLY SIMON und BILLY JOEL rein! Und ja: auch eine CELINE DION!“