Diesen Song hat Sting seit 34 Jahren nicht mehr live gespielt

Sting 3.0 heißt die Band, mit der der Sänger derzeit auf Tour ist. Während 3.0 klar für eine neue Besetzung steht, könnte es sich auch um drei Dimensionen handeln: Vergangenheit, gegenwart und Zukunft.

Bei einem Konzert in Toronto am Samstag (21. September) richtete sich Sting jedenfalls mit der Live-Fassung von „I Burn For You“ weit zurück.

Den Songs spielte er zuletzt vor 34 Jahren bei einem Gig. Es ist ein sehr frühes Stück, das Sting zuerst mit Last Exist aufnahm, seiner Band, bevor er sich The Police anschloss. Die dann gemeinsam neu eingespielte Variante schaffte es aber dann nicht auf ein richtiges Studioalbum, ist nun aber in dem fantastischen „Synchronicity“-Boxset enthalten.

Viele Fans von Sting brennen für „I Burn For You“

Wie ein Video, das im Netz die Runde macht, zeigt, freuten sich die Fans hörbar über den Einsatz von „I Burn For You“. Zuletzt hatte Sting den Song laut „Stereogum“ auch immer mal wieder bei Soundchecks im vergangenen Jahr gespielt. Er scheint ihm also sehr am Herzen zu liegen.

Auf Konzert-Reise wird der Sänger derzeit begleitet von Gitarrist Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas. In Toronto gibt es auch gleich mehrere Auftritte. Der Besuch in der Massey Hall am Samstag war nur einer der ersten von insgesamt fünf angesetzten Gigs.

Die Setlist beginnt stets mit dem Police-Klassiker „Message In A Bottle“. Bei den letzten Konzerten gab es bis zu 10 Songs der Band zu hören. Abgeschlossen wurden die Sting-Konzerte mit „Fragile“.

Zum Tour-Start gab es vor einigen Tagen auch endlich wieder einen neuen Song zu hören: “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”. Die raue Rock-Ballade ist die erste Single seit Stings 2021 erschienenen Album „The Bridge“.