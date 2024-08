Hochseilkünstler erinnert mit Sting an Twin-Towers-Stunt

Am vergangenen Mittwoch (7. August) balancierte Philippe Petit auf einem Hochseil in der Kathedrale St. John the Divine in Manhattan, New York. Bei seiner atemberaubenden Aktion erhielt er musikalische Unterstützung von niemand Geringerem als Sting, der während Petits Performance „Fragile“ aus seinem zweiten Studioalbum „…Nothing Like the Sun“ und „Fields of Gold“ aus der 1993 erschienenen LP „Ten Summoner’s Tales“ spielte. Später kehrte Sting erneut auf die Bühne zurück, um seinen neuen Track „Let the Great World Spin“ für ein Musical über Petit vorzustellen.

Hier den kompletten Stunt sehen:

Die Geschichte zu Philippe Petits Twin-Towers-Stunt

Vor 50 Jahren, exakt am 7. August 1974, lief Philippe Petit über ein Drahtseil, das zwischen den beiden Twin Towers gespannt war. Der waghalsige Stunt war zwar illegal, schrieb allerdings Geschichte und bekam 2008 sogar eine eigene (fabelhafte) Dokumentation namens „Man In Wire“ spendiert.

Kurz vor seinem 75. Geburtstag wollte der Hochseilkünstler seinen Stunt nachstellen. Zwar ist dieser fünf Jahrzehnte später aufgrund des Terroranschlags vom 11. September 2001 nicht mehr möglich, allerdings wollte Petit mit seinem Auftritt auch „die Menschen nicht an den Untergangstag erinnern“, wie er gegenüber der „Associated Press“ erklärte. Neben der musikalischen Begleitung von Sting traten auch andere Künstler:innen wie Molly Lewis oder James Marsh auf, während Petit mehrere Dutzend Meter über dem Boden schwebte.