Hier hören: Sting veröffentlicht zum Tour-Start neuen Song

Sting hat mit seiner aktuellen Tour-Band ein neues Lied aufgenommen. Mit “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” feiert der Sänger auch den Start seiner anstehenden Nordamerika-Tour.

Produziert hat ihn der Musiker mit Gitarrist Dominic Miller, Schlagzeuger Chris Maas und Martin Kierszenbaum an der Orgel. Die raue Rock-Ballade ist die erste Single seit seinem 2021 erschienenen Album „The Bridge“.

Sting singt, spielt Bass und E-Gitarre. Außerdem bringt er seine Musik nun unter dem Namen Sting 3.0 heraus. Ob es in den nächsten Wochen weitere neue Stücke geben wird, ist noch unklar. Ein weiteres Album ist bisher nicht angekündigt.

Sting 3.0 auf Tour

Am 17. September startet der Sänger mit seiner neuen Band in Detroit seine dreimonatige „Sting 3.0“ Tour in den USA. Ob sie eine Fortsetzung in Europa finden wird, ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Sting trat zuletzt im Juli in Deutschland auf.

Zuletzt machte Sting mit dem Projekt „Rhythms del Mundo – Cuba“ und einer Kooperation mit Snoop Dogg und Dr. Dre auf sich aufmerksam. Spektakulär in einem etwas anderen Sinne war auch seine musikalische Begleitung für den Hochseilartisten Philippe Petit.

Auch das Vermächtnis von The Police kommt nicht zu kurz: Zum 40-jährigen Jubiläum der Erfolgsplatte erschien im Juli eine erweiterte Neuauflage von „Synchronicity“ mit bisher nie gezeigtem Video-, Bild- und Ton-Material. In dem Set sind insgesamt 55 von zuvor unveröffentlichte Tracks enthalten.