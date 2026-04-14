Kirchenführer und MAGA-Influencer verurteilen Trumps gotteslästerliche Posting-Eskapaden

Jahrhundertelang haben Könige, Kaiser und Politiker in aller Welt die Gunst des Papstes gesucht. Der Vatikan hat die Geschichte maßgeblich geprägt – er hat Eroberungen gesegnet, Heilige Römische Kaiser gekrönt, Reichtümer angehäuft und Kriege gegen jene geführt, die die einst dominierende Macht des Heiligen Stuhls beschneiden wollten. Erst in jüngerer Zeit hat sich die Rolle des Papstes weitgehend auf die religiöse Führung beschränkt. Für Donald Trump, der sich offenbar nicht nur als amerikanischen König, sondern als messianischen Anführer einer religiösen Bewegung begreift, verkörpert das Papsttum das, was es auch vielen historischen Autokraten bedeutete: eine vermeintliche Bedrohung seiner Macht.

Papst Leo XIV., der erste amerikanische Papst in der 2.000-jährigen Geschichte der Kirche, ist zu einem der prominentesten Kritiker von Trumps innen- und außenpolitischem Kurs geworden. Meist ohne Trump oder Mitglieder seiner Regierung namentlich zu nennen, hat Leo das Evangelium und die Kirchenlehre herangezogen, um die Misshandlung von Migranten zu verurteilen und die Unheiligkeit des Krieges zu betonen. Des päpstlichen Subtweetens überdrüssig, nagelte der Präsident am Sonntagabend seine sprichwörtlichen 95 Thesen an die Tür seiner Kirche: Truth Social.

„Papst Leo ist SCHWACH bei Verbrechen und eine Katastrophe für die Außenpolitik“, schrieb Trump als Teil eines langen Wutausbruchs gegen das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Weltweite Empörung

Wenig überraschend zeigten sich Katholiken und politische Führungspersönlichkeiten weltweit schockiert.

„Es macht mich fassungslos, dass der Präsident solch abwertende Worte über den Heiligen Vater gewählt hat. Papst Leo ist nicht sein Rivale, und der Papst ist auch kein Politiker. Er ist der Stellvertreter Christi, der aus der Wahrheit des Evangeliums heraus spricht und für das Seelenheil der Menschen eintritt“, erklärte Erzbischof Paul S. Coakley, Vorsitzender der US-amerikanischen Bischofskonferenz, in einer Stellungnahme.

Bischof Robert Barron, Mitglied von Trumps „Religious Liberty Commission“, schrieb in sozialen Medien, die Angriffe des Präsidenten auf den Papst seien „unangemessen und respektlos“.

„Es ist das Vorrecht des Papstes, die katholische Lehre und die Grundsätze des moralischen Lebens zu formulieren“, fügte er hinzu. „Ich würde den ernsthaften Katholiken in der Trump-Regierung – Secretary Rubio, Vizepräsident Vance, Botschafter Brian Burch und anderen – wärmstens empfehlen, sich mit Vatikanvertretern zu treffen, damit ein echter Dialog stattfinden kann.“

Kritik aus aller Welt

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf X, „während manche die Welt mit Kriegen übersäen, sät Leo XIV. Frieden – mit Mut und Entschlossenheit“, und fügte hinzu, es wäre eine „Ehre“, ihn bei einem bevorstehenden Besuch in dem mehrheitlich katholischen Land zu empfangen.

Selbst prominente Republikaner und MAGA-Influencer wandten sich gegen Trumps Gotteslästerung – zu der auch ein Posting gehörte, das ihn als christusähnliche Gestalt zeigt, die in strahlendem Licht einen Mann heilt.

Der christlich-nationalistische Pastor Joel Webbon, der von Verteidigungsminister Pete Hegseth gefördert wird, schrieb am Sonntag auf X, er glaube „aufrichtig“, dass „Trump derzeit von einem Dämon besessen ist“.

MAGA gegen Trump

„Ist Donald Trump der Antichrist?“, fragte Webbon in einem Video, das er am Montag in sozialen Medien veröffentlichte.

MAGA-Influencer Brilyn Hollyhand bezeichnete Trumps religiöse Posting-Orgie derweil als „eklatante Gotteslästerung“ und schrieb, „Glaube ist kein Requisit. Man muss sich nicht als Retter inszenieren, wenn die eigene Bilanz für sich sprechen sollte.“

Die konservative Kommentatorin Riley Gaines wirkte vor allem ratlos. „Warum? Im Ernst, ich verstehe nicht, warum er das postet. Sucht er eine Reaktion? Glaubt er das wirklich?“, schrieb sie und fügte hinzu: „Gott lässt sich nicht spotten.“

Schweigen im Kongress

Die Republikaner im Kongress haben sich zu Trumps Postings weitgehend bedeckt gehalten, obwohl Abgeordneter Brian Fitzpatrick (R-Pa.) dem „Philadelphia Inquirer“ sagte, es sei „schändlich, der Würde des Präsidentenamtes unwürdig und für Katholiken in allen Teilen der Welt beleidigend“.

„Zu behaupten, ein Papst schulde seinen Platz irgendwie einem Politiker, ist absurd. Als gläubiger Katholik seit Kindheitstagen empfinde ich diese Kommentare als Beleidigung der Kirche, als Affront gegenüber den Gläubigen und für viele Katholiken schlicht als Sakrileg“, fügte Fitzpatrick hinzu. „Den Heiligen Vater zu erniedrigen und sich selbst zu erhöhen ist keine Stärke. Das ist Arroganz.“

Die prominenten Katholiken in der Trump-Regierung – darunter Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, Verkehrsminister Sean Duffy und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. – haben sich in der Angelegenheit bislang nicht geäußert.

Trumps Rechtfertigungen

Bei einem Pressegespräch am Montag im Weißen Haus behauptete Trump, er habe das Bild, das ihn als Jesus darstellt, so verstanden, dass es ihn „als Arzt“ zeige, der Kranke heile. „Ich habe es gepostet und dachte, es stellt mich als Arzt dar. Und es hatte mit dem Roten Kreuz zu tun – als Rotkreuzhelfer, das wir unterstützen –, und nur die Fake News konnten sich so etwas ausdenken“, sagte Trump.

Der Präsident bekräftigte auch seine Angriffe auf den Papst und sagte Reportern: „Papst Leo hat Dinge gesagt, die falsch waren. Er war sehr gegen das, was ich in Bezug auf den Iran tue. Er ist schwach bei Verbrechen. Und er ist an die Öffentlichkeit gegangen. Ich reagiere nur auf Papst Leo. Es gibt nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste.“

Papst Leo seinerseits lässt sich vom Unmut des Präsidenten nicht beirren. „Ich habe keine Angst – weder vor der Trump-Regierung noch davor, die Botschaft des Evangeliums laut auszusprechen. Und das ist es, wozu ich hier berufen bin“, sagte Leo gegenüber Reportern auf dem Weg zu einer zehntägigen Reise nach Algerien. „Das ist es, wozu ich berufen bin, und wozu die Kirche berufen ist. Wir sind keine Politiker. Wir wollen keine Außenpolitik betreiben – wie er es nennt – mit demselben Blickwinkel, aus dem er sie vielleicht versteht.“

„Aber ich glaube, dass die Botschaft des Evangeliums – ‚Selig sind die Friedensstifter‘ – eine Botschaft ist, die die Welt heute hören muss“, fügte er hinzu.