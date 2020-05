Sting präsentiert neue Dance-Version von „Don’t Stand So Close To Me“

Das wird Sie auch interessieren





„Don’t Stand So Close To Me“ von The Police könnte als die Corona-Hymne schlechthin gelten – zumindest was den Titel des Songs betrifft. Handelt der Song doch an sich von einer Beziehung zwischen einem Lehrer und seiner Schülerin, scheint sein Songtitel kaum wie ein anderer den Geist der sozialen Distanzierung besser zu erfassen.

Nachdem Sting bereits im Zuge eines Auftrittes in Jimmy Fallons „Tonight Show“ im April das Lied gemeinsam mit Fallon und seiner Showband The Roots neu interpretierte, hat er nun auch noch eine neue Remix-Version des 1980er Hits veröffentlicht. Hand angelegt hat dabei der Grammy-Preisträger Dave Audé. Mit seiner Hilfe wurde aus der Rock-Nummer ein Dance-Track.

Es ist nicht das erste Mal, dass „Don’t Stand So Close To Me“ neu aufgenommen wurde. Nachdem der Song in seinem Veröffentlichungsjahr 1980 zu einem Erfolg wurde, nahm die Band ihn 1986 im Rahmen ihrer abgebrochenen Reunion-Album-Sessions in einem langsameren Tempo auf.