Zweiter Auftritt für Jeff Gutt, den neuen Sänger der Stone Temple Pilots! Die Band hat den nächgsten Vorboten ihrer kommenden Platte, die bisher noch unbetitelt ist, ins Netz gestellt. Die LP ist gleichzeitig offiziell für den 16. März angekündigt worden.

Weiterlesen Offener Brief auf ihrer Webseite: Stone Temple Pilots gedenken Scott Weiland Am 3. Dezember 2015 starb der Sänger an einem Drogencocktail: "Die Songs, die wir geschrieben haben, mussten uns komplett fertig machen, um ihren ganzen Glanz entfalten zu können", schrieben die Stone Temple Pilots nun. „Roll Me Under“ folgt mit betont blueslastigen Riffs dem Stil, den auch schon die erste Singleauskopplung, „Meadow“ (erschien im November 2017), vorgab. „Roll me under/I’ll pull the trigger for you“, zischt Gutt. „Do with me what you will.“

Eine Platte, die das Leben schrieb

„Das neue Album fühlt sich für die Band wie eine abgeschlossene Reise an“, sagte Gitarrist Robert DeLeo der US-Ausgabe des ROLLING STONE zu den neuen, von Fans heiß erwarteten Liedern. „Die Platte drückt echte Unverwüstlichkeit aus. Es ist viel Leben in diese Musik eingeflossen.“ „Roll Me Under“ sei der erste Song, der für die neue Platte geschrieben wurde.

DeLeo: „Diese Riffs haben jahrelang in meinem Kopf herumgespukt, und es fühlt sich an, als wäre es der richtige Zeitpunkt gewesen, sie nun aufzunehmen und zu spielen.“

Das kommende Album der Stone Temple Pilots ist ihr erstes seit „Stone Temple Pilots“ aus dem Jahr 2010 und das erste seit dem Tod ihres Sängers Scott Weiland im Jahr 2015.