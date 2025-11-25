„Stranger Things“-Recap: Wo waren wir stehen geblieben?

So viel ist in der echten Welt passiert, seit wir „Stranger Things“ zuletzt im Sommer 2023 gesehen haben, dass Sie es verziehen bekommen, wenn Sie nicht mehr wissen, wo die Kinder von Hawkins und die Dämonen, die sie verfolgen, zuletzt standen. Mit Staffel Fünf, Volume 1 (vier Episoden), die am 26. November auf Netflix erscheint, helfen wir weiter.

Vecna öffnete das Tor zur Schattenwelt

Die vierte Staffel stellte die Hintergrundgeschichte des schurkischen Vecna in den Mittelpunkt. Auch bekannt als Henry Creel (Jamie Campbell Bower). Er wurde als „Nummer Eins“ zu Millie Bobby Browns „Elf“ enthüllt. Henry war eines von Dr. Brenners (Matthew Modine) Experimenten. Ein Kind mit telepathischen Kräften, das zum Pinhead der Schattenwelt wurde und, wie im Prolog zur neuen Staffel enthüllt wird, der große Bösewicht hinter allem ist, was seit der Serienpremiere geschehen ist. Vecna suchte das Opfer von vier Menschen, die er traumatisieren konnte, um die Barriere zwischen der realen Welt und der Schattenwelt aufzubrechen. Und genau das geschah, mitten durch Hawkins hindurch.

Die vierte Staffel endet damit, dass die typischen Partikel der Schattenwelt in das „echte“ Hawkins treiben. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Hawkins-Helden Vecna vermutlich geschwächt haben. Er wurde in Brand gesetzt, angeschossen und stürzte, bevor er in der Nacht verschwand. Es ist also wahrscheinlich, dass er sich erholt, um seine Endspiel-Pläne in Staffel Fünf zu beginnen.

Hopper schaffte es zurück zu Elf

Ein Großteil der vierten Staffel drehte sich um Hopper (David Harbour), der am Ende der dritten Staffel – vor Covid, ernsthaft – als tot galt, und darum, wie er mit etwas Hilfe von Joyce (Winona Ryder) und Murray (Brett Gelman) aus Russland zurückkehrte. Trotz Boulevard-Gerüchten über Schwierigkeiten am Set zwischen den realen Darstellern war die Dynamik zwischen Hopper und seiner Ersatztochter Elf (Millie Bobby Brown) entscheidend für den Erfolg der Serie. Und wird fast sicher eine zentrale Rolle in den finalen Episoden spielen.

Will war immer mit der Schattenwelt verbunden

Die Enthüllung, dass Vecna eine Rolle in Wills (Noah Schnapp) Verschwinden in Staffel Eins spielte, mag schockierend sein, aber der junge Mr. Byers hatte immer eine Verbindung zur anderen Seite – sei es in der Handlung der zweiten Staffel mit dem Mind Flayer oder durch die Gänsehaut im Nacken, wenn etwas bevorsteht. Diese einzigartige Verbindung zur Schattenwelt – und möglicherweise zu Vecna selbst – sowie die Rolle, die der Bösewicht für ihn in seinem Masterplan vorsieht, werden die finale Staffel sicher antreiben.

Dustin verlor seinen besten Hellfire-Kumpel

Erinnern Sie sich an Eddie Munson? Joseph Quinn spielte den Badass des Hellfire Clubs, aber er starb in der Handlung der vierten Staffel bei dem Versuch, Vecna zu besiegen, als er „Master of Puppets“ spielte, um die Aufmerksamkeit der Kreaturen zu erregen, die den Zugang zum Versteck des Bösewichts blockierten. Wir werden Eddie vermissen, aber wichtig für Staffel Fünf scheint zu sein, dass Dustin (Gaten Matarazzo) sah, wie sein neuer bester Freund in seinen Armen starb. Lange Zeit schien Dustin der Comic-Relief der Losers-Club-Version dieser Serie zu sein, aber Trauma wird seinen finalen Handlungsbogen prägen, zumindest im ersten Block der neuen Episoden.

Max Mayfield rennt keine Hügel mehr hinauf

Sadie Sinks Max spielte eine große Rolle in Staffel Vier – und nicht nur darin, Kate Bush für eine neue Generation zur Ikone zu machen. Vecna brauchte sie, um das Portal zur Schattenwelt zu öffnen, indem er ihr Trauma gegen sie einsetzte, doch Elf rettete Max, indem sie ihre Kräfte nutzte, um eine Art telepathische Wiederbelebung durchzuführen. Die Staffel endete damit, dass Max im Koma liegt, ihr Freund Lucas (Caleb McLaughlin) an ihrer Seite. Die große Frage zu Beginn von Staffel Fünf lautet, ob Max’ Bewusstsein sich womöglich ganz woanders befindet – und wann sie zurückkehren wird.