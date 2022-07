Metallica verneigen sich live vor „Stranger Things“ und Eddie Munson

Metallica waren am Donnerstagabend (28. Juli) der Headliner des ersten Tages auf dem Lollapalooza Festival in Chicago. Sie haben die Netflix-Serie „Stranger Things“ mit einem Clip von Eddie Munson aus der vierten Staffel von „Master of Puppets“ gewürdigt. Während ihres Auftritts spielte die Gruppe Munsons „Master of Puppets“-Szene auf dem Bildschirm ab.

Metallicas Setlist bestand aus „Enter Sandman“, „Nothing Else Matters“ und einer Cover-Version von AC/DCs „It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‚N‘ Roll)“. Als Zugabe spielten sie „Master Of Puppets“ und ehrten mit Filmaufnahmen von Eddie Munson, der von dem Schauspieler Joseph Quinn verkörpert wird, den Metalhead-Charakter sowie die Serie selbst.

Der Clip, der während ihrer Show auf der Leinwand übertragen wurde, stammt aus der letzten Folge der vierten Staffel, in der Munson den Metallica-Klassiker spielt.

Metallicas „Master Of Puppets“ landet in den Charts

Seitdem der Track „Master Of Puppets“ – dem wohlgemerkt zusätzliche Gitarrenparts beigesteuert worden sind – in „Stranger Things“ angespielt wurde, schossen die Streaming-Zahlen des Songs in die Höhe. Im Zuge dessen erreichte der 1986 veröffentlichte Titel zum ersten Mal die Billboard Hot 100 Charts und die UK Top 100 Singles Charts – jeweils auf Platz 35 und 26. Außerdem veranlasste dieser Erfolg die Band dazu, ein Video zu Munsons „Master Of Puppets“-Szene zu drehen und ihren allerersten Clip zu dem Track zu veröffentlichen.

Metallica sind nach wie vor begeistert von der Serie und der Musik-Auswahl. Sie erklärten: „Die Art und Weise, wie die Duffer-Brüder Musik in ‚Stranger Things‘ einfließen lassen, war schon immer einzigartig, daher waren wir mehr als begeistert, dass sie nicht nur ‚Master Of Puppets‘ in die Serie aufgenommen haben, sondern auch eine so zentrale Szene drumherum. Es ist eine unglaubliche Ehre, ein so großer Teil von Eddies Reise zu sein und wieder einmal mit all den anderen erstaunlichen Künstlern in der Serie zusammenzuarbeiten“.

Sehen Sie sich hier den Auftritt von Metallica zu „Master of Puppets“ auf dem Lollapalooza Festival an: