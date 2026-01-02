„Stranger Things“: Das Geheimnis hinter den zwei Prince-Klassikern

Im Verlauf seiner fünf Staffeln hat „Stranger Things“ immer wieder Wege gefunden, die Kultur der Achtzigerjahre neu zu beleben – vielleicht nirgendwo so wirkungsvoll wie durch seine vielen einprägsamen Musikeinsätze. Und das jüngste Finale der Serie bot womöglich den bislang größten Moment dieser Art: mit zwei klassischen Songs von Prince. (Achtung, Spoiler.)

Im Gespräch mit der Netflix-Hauspublikation Tudum erklärten die „Stranger Things“-Schöpfer Matt und Ross Duffer, wie sie sich die Songs „When Doves Cry“ und „Purple Rain“ für das Finale sichern konnten.

Beide Titel stammen bekanntlich aus Princes Album „Purple Rain“ von 1984 sowie dem begleitenden Film, wurden aber bislang kaum für andere Filme oder Serien lizenziert. (Einige Coverversionen von „When Doves Cry“ tauchten andernorts auf, etwa Quindon Tarvers Version für Baz Luhrmanns „Romeo + Juliet“.)

Die Idee hinter der Songauswahl

Den Duffer-Brüdern war klar, dass zwei große Songs für die letzte Episode entscheidend sein würden, nachdem sie die Idee entwickelt hatten, einen Plattenspieler als Fernzünder für eine Bombe zu nutzen, die die Brücke zwischen der realen Welt und dem Upside Down zerstören sollte. Konkret benötigten sie eine Albumseite, die mit etwas Feierlichem beginnt – passend zur Euphorie beim Zünden der Bombe – und mit etwas emotional Schwerem endet, während Eleven (Millie Bobby Brown) am interdimensionalen Tor erscheint und sich offenbar noch im Upside Down befindet.

Ross Duffer sagte, sie hätten „nie so viel über eine Songauswahl gesprochen wie bei diesem Moment“, und fügte hinzu: „Wir wussten, dass wir einen epischen Musikeinsatz brauchen, und es wurden so viele Ideen in den Raum geworfen. Ich glaube, es gibt nichts wirklich Epischeres als Prince.“

Warum „Purple Rain“ perfekt passte

Und wenn es darum ging, diese beiden Stimmungen zu treffen, habe Seite zwei von „Purple Rain“ „für uns perfekt gepasst“, so Ross Duffer.

Doch die Rechte an beiden Songs zu bekommen, war keineswegs selbstverständlich. „Uns wurde gesagt, dass es eine sehr geringe Chance sei, also haben wir einfach die Daumen gedrückt“, sagte Matt Duffer. Er führte den Einsatz von Kate Bushs „Running Up That Hill“ in der Serie – der 2022 nach seinem Einsatz in der vierten Staffel von „Stranger Things“ wieder in die Charts zurückkehrte – als entscheidenden Faktor an, der letztlich dazu beitrug, das Prince-Anwesen von der Lizenzierung der beiden Songs zu überzeugen.

Auswirkungen und Hintergründe

„Gott sei Dank haben sie zugestimmt“, sagte Matt Duffer.

Es scheint auch, als würde sich die Entscheidung, die beiden „Purple Rain“-Titel zu synchronisieren, bereits auszahlen. Laut „Variety“ verzeichnete „Purple Rain“ seit der Ausstrahlung des Finales an Silvester einen Anstieg der Spotify-Streams um 243 Prozent, mit einem Zuwachs von 577 Prozent bei globalen Hörern der Generation Z. „When Doves Cry“ legte derweil um 200 Prozent zu, mit einem Plus von 128 Prozent bei Gen-Z-Hörern.

Erwähnenswert ist zudem, dass die Entscheidung des Prince-Estate, „Purple Rain“ und „When Doves Cry“ erstmals für eine Netflix-Serie zu lizenzieren, in eine Phase fällt, in der der Streamingdienst und der Nachlass besonders gute Beziehungen pflegen.

Im vergangenen Februar hatte Netflix angekündigt, eine Dokumentation über Prince des Filmemachers Ezra Edelman (Regisseur des Oscar- und Emmy-prämierten Films „O.J.: Made in America“) nicht zu veröffentlichen. Laut einem Bericht des „New York Times Magazine“ enthielt Edelmans Film Vorwürfe körperlichen und emotionalen Missbrauchs gegen Prince, erhoben von einigen seiner früheren kreativen und romantischen Partner.

Mit der Entscheidung, den Film nicht zu zeigen, erklärten Netflix und das Prince-Anwesen, man habe sich „auf eine einvernehmliche Lösung geeinigt, die es dem Nachlass ermöglicht, eine neue Dokumentation mit exklusivem Material aus Princes Archiv zu entwickeln und zu produzieren“.