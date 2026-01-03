Enthüllt: Die„Stranger Things 5“-Tracklist des Soundtracks

Der vom Geist der 1980er-Jahre geprägte Soundtrack war schon immer ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von „Stranger Things“. Für die letzte Staffel hat Netflix besonders groß aufgefahren. Im Serienfinale waren gleich zwei Songs aus „Purple Rain“ zu hören. „When Doves Cry“ und der Titelsong „Purple Rain“. Weitere in dieser Staffel verwendete Songs stammen unter anderem von Michael Jackson, ABBA, den Psychedelic Furs und weiteren Künstlern.

Veröffentlichung und Formate

Wie bei den vorherigen Staffeln erscheint auch der Soundtrack zur fünften Staffel auf Vinyl, CD und – wohl am nostalgischsten – auf Kassette. Sony Music, das für die physische Veröffentlichung verantwortlich ist, hielt die Vinyl-Tracklist der fünften Staffel bis zum Serienfinale an Silvester unter Verschluss. Vermutlich um songbezogene Spoiler zu vermeiden. Nach dem Finale veröffentlichte Sony schließlich die vollständige Tracklist für Staffel 5.

Kaufmöglichkeiten und Editionen

Zusätzlich zu den exklusiven Editionen bei Amazon gab es eine inzwischen ausverkaufte Target-Edition in der Farbe „Sea Blue Smoke“ sowie eine „Yellow Marble“-Edition von Sony Music. Die Vinyl-Ausgabe enthält insgesamt 13 Tracks. Darunter David Bowies „Heroes“, „Here Comes Your Man“ von den Pixies, „The Trooper“ von Iron Maiden und „Pretty In Pink“ von den Psychedelic Furs. Die beiden Songs aus „Purple Rain“ sind nicht auf der Vinyl-Veröffentlichung enthalten.

Erfolg des Soundtracks

Die Vinyl-Ausgabe sowie die weiteren physischen Formate erscheinen am 30. Januar. Sie können aber bereits jetzt vorbestellt werden. Weitere Händler bringen unterschiedliche Farbvarianten der Schallplatte auf den Markt. Der enorme Erfolg von „Stranger Things“ hat über die Jahre hinweg die Streaming-Zahlen vieler beteiligter Künstler deutlich gesteigert. Ein besonders bekanntes Beispiel ist Kate Bushs „Running Up That Hill“, woraufhin sich die sonst zurückgezogen lebende Sängerin öffentlich bei den neuen Fans bedankte, die ihre Musik entdeckt hatten.

Streaming-Zuwächse nach dem Finale

Auch das Finale von Stranger Things sorgte für einen deutlichen Schub im Katalog von Prince. Laut „Variety“ haben sich die Streaming-Zahlen von „When Doves Cry“ und „Purple Rain“ nach der Ausstrahlung des Finales mehr als verdoppelt.

Vollständige Vinyl-Tracklist Staffel 5

Side A

Rockin’ Robin – Michael Jackson

I Think We’re Alone Now – Tiffany

Fernando – ABBA

Mr. Sandman – The Chordettes

Pretty In Pink – The Psychedelic Furs

Heroes – David Bowie

Side B

The Trooper – Iron Maiden

Here Comes Your Man – Pixies

Sh-Boom – The Chords

Oh Yeah – Yello

Human Cannonball – Butthole Surfers

Heart and Soul – Floyd Cramer

Sweet Jane – Cowboy Junkies