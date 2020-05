„Golden Brown“-Schöpfer: Stranglers-Keyboarder Dave Greenfield stirbt am Coronavirus

Eine Woche ist es her, dass die Bewohner von COVID-19 erstmals erfuhren. Nun steht fest: Die Mannschaft soll weiterhin im Haus bleiben.

Die Teilnehmer der Sat.1-Reality-Show „Big Brother“ sollen inmitten der Coronavirus-Krise weiterhin in jenem Haus bleiben, in dem sie seit Anfang Februar, abgeschottet von der Außenwelt, verweilen. Erst kürzlich wurden die 14 Hausinsassen in einer Spezialsendung von dem Virus und der aktuellen weltweiten Krisenlage in Kenntnis gesetzt. Überaus emotionale Reaktionen Seitens der Kandidatinnen waren dabei die Folge. Dies kam jedoch wenig überraschend, war doch ein Großteil der Teilnehmer bereits am 6.Februar in das Haus eingezogen - lange noch, bevor Ausgangsbeschränkungen in Deutschland zum Thema wurden. Der Rest der Mannschaft folgte ein Monat später, am 6.März, was drei Tage vor der Meldung…