Hier und im Arte-Stream: Arcade Fire live in Paris

Bisher haben sich Arcade Fire nach ihrer nicht ganz so positiv aufgenommenen neuen Platte „Everything Now“ auf Deutschlands Konzertbühnen eher rar gemacht. Vergangenes Jahr gab es einige wenige Gigs, darunter ein eher lauwarmer Auftritt in der Berliner Parkbühne. Vor einigen Monaten legten die Kanadier nach und kündigten ein Konzert in der Frankfurter Festhalle (18. April) an. Dazu kommt nun noch ein Open-Air-Gig in der Zitadelle in Berlin am 13. August, wie die Band am Dienstag (06. März) bekannt gab. Endlich mehr neue Songs live Fans können sich dann möglicherweise auf die während der laufenden „Infinite Content“-Tour etwas modifizierten neuen Songs…