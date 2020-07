Streaming-Tipp: Watt, Wald, Wasser – 1 Tag, 3 Festivals, 15 Live-Acts

Beim Zeitgleich-Festival – Watt, Wald, Wasser am 1. August 2020 rücken in Zeiten von Social Distancing drei Festivals enger zusammen und machen in Zusammenarbeit mit dem TV-Sender Arte das zurzeit Unmögliche möglich: einen ganzen Tag lang auf drei Festivals zeitgleich zu verbringen.

Per Online-Live-Stream geht es hoch in den Norden zum Watt en Schlick Fest direkt ans Wattenmeer, in die Harzer Berge zum Rocken am Brocken Festival und in den Odenwald zum Sound of the Forest Festival am smaragdgrünen Waldsee.

Zuschauer online dabei

Bei den gemeinsamen Zeitgleich Festivals sind alle drei Festivals per Live-Schalte miteinander verbunden. Mit jeweils fünf Bands bringen sie gemeinsam einen kompletten Festivaltag auf ihre unterschiedlichen Bühnen. Im 30-Minuten-Takt und Rotationsprinzip spielen die Musiker und Bands live auf der Hexenhausbühne am Berg, der Seebühne im Wald und auf der Floßbühne im Meer.

Das Publikum ist online live dabei. Das Online-Happening soll zur Antwort auf den kulturellen Stillstand werden und drei sehr individuellen Festivals Raum geben, ihre verschiedenen künstlerischen Ansätze und Programme zu präsentieren.

Arte Concert zeigt den Livestream am 1. August 2020 online HIER. Ein etwa 120-minütiger Zusammenschnitt wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Arte TV gezeigt.