Studie: Das geilste James-Bond-Auto soll eine lahme Krücke sein

Eine neue Datenanalyse will herausgefunden haben, welches James-Bond-Auto am schnellsten ist. Dabei sollen mehr als 150 Wagen aus allen 25 Kinostreifen untersucht worden sein.

Wahrscheinlich wenig überraschend: Den Top Speed verzeichnet der 2007er Aston Martin DBS V12 aus dem Film „Casino Royale“, mit dem Daniel Craig 2006 sein Debüt als 007 verzeichnete. Das Modell bringt es auf 307 Stundenkilometer und schafft von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, wie „Dailybase“ vorgerechnet hat. So richtig viel hat der Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät davon jedoch nicht. Trotz Waffenausstattung wird die Karre vom Schurken Le Chiffre und seinen Schergen plattgemacht.

Bei den Berechnungen scheint es nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern Beschleunigung gegangen zu sein. Auf Platz zwei des Raser-Rankings befindet sich nämlich ein schnelleres, das aber langsamer in die Gänge kommt: Der Aston Martin V12 Vanquish, Top Speed von 309 km/h, aber nur mit 5,3 Sekunden von 0 auf 100. Von Pierce „Bronsman“ Brosnan 1999 in „Die Another Day“ vorgeführt.

Die Top Ten:

Aston Martin DBS V12 – 2007, „Casino Royale“ Aston Martin V12 Vanquish, „Die Another Day“ Aston Martin DB10, „Spectre“ Aston Martin Vantage/Volante V8, „The Living Daylights“ BMW Z8, „The World Is Not Enough“ BMW 750iL, „Tomorrow Never Dies“ Jaguar XJ (X351) LWB, „Skyfall“ Aston Martin DB5, „Goldfinger“ Lotus Esprit Turbo 2.2, „For Your Eyes Only“ Aston Martin DBS, „On Her Majesty’s Secret Service“

Sechsmal allein ist die britische Edelmarke Aston Martin in den Top Ten, darunter auf den Plätzen eins bis vier. Der etwas prollig anmutende Pierce-Brosnan-BMW aus den 1990er-Bonds versauert derweil, wie die Filme auch, im Mittelfeld.

Erstaunlich: Das schickste Auto der gesamten Reihe, der Lotus Esprit Turbo 2.2, zum Einsatz gekommen im „Spion, der mich liebte“ (1977) als auch „In tödlicher Mission“ (1981) steht ganz hinten. Roger Moore fuhr den Sportwagen, der tauchen und Raketen verschießen kann.

Mit dem legendären Aston Martin DB5, zum Einsatz gekommen in Sean Connery’s „Goldfinger“, steht das älteste Auto der Bond-Reihe immerhin auf Platz acht. Der Aston Martin DB5 verfügte über einen Schleudersitz als auch einer schusssicheren Rückwand. Auch dieses Auto, wie Daniel Craigs „Skyfall“-Karre: verschrottet noch innerhalb eines Films.