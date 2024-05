Lana Del Rey fährt mit ihrer Musik seit jeher eine Vintage-Ästhetik und Melancholie. Genau das, was man auch aus den Soundtracks der James-Bond-Filme kennt. In einem Interview verriet sie jetzt, dass die Bond-Macher:innen ihre Musik aber anscheinend so gar nicht feiern. Vor zehn Jahren verpassten sie der Pop-Sängerin nämlich eine fette Absage für ihren Song „24“.

Lana Del Rey will den Titelsong

Lana Del Rey soll ihren 2014 erschienenen Song „24“ vom Album „Honeymoon“ extra für „James Bond 007: Spectre“, geschrieben haben. Statt für den Song der 38-Jährigen entschied sich das Produktionsteam allerdings für Sam Smiths Song „Writing’s On The Wall“, wie sie jetzt in einem Interview mit BBC am Dienstag (23. Mai) in London verriet. Dabei war Del Rey damals in prominenter Loser-Gesellschaft: Auch ein Beitrag von Radiohead, das famose „Spectre“, wurde seinerzeit abgelehnt.

„Sam, das hast du wunderbar gemacht“, sagt sie lächelnd, aber auch enttäuscht in die Kamera. Die Hoffnung auf einen Titelsong aus ihrer Feder hat die Songschreiberin noch nicht aufgegeben: „Eines Tages, vielleicht … Aber ich werde weiterhin ab und zu mein kleines Nancy-Sinatra-Ding durchziehen und einfach so tun, als wäre es der Titelsong“, schob sie selbstbewusst hinterher. Nancy Sinatra sang 1967 das von John Barry komponierte Bond-Lied „You Only Live Twice“.

Dass Del Reys Song ein guter Fit für den 24. Teil von Ian Flemmings James-Bond-Filmreihe gewesen wäre, scheint nicht nur die Sängerin selbst so zu sehen. Auf YouTube erschien 2020 ein bearbeitetes Video von „24“, unterlegt mit James-Bond-Filmszenen.

Billie Eilish ist Lana Del Rey einen Bond-Song voraus

„So viele ihrer Lieder sind perfekt für einen James-Bond-Film“, heißt es unter dem Video. „Der ultimative Bond-Song“, schreibt eine Userin. Eine andere findet sogar, Lana Del Rey hätte es mehr verdient als ihre jüngere Kollegin Billie Eilish, die 2020 den Titelsong für den Bond-Teil „No Time To Die“ singen durfte. „Billie ist großartig und alles, aber Lana wurde definitiv ihrer Chance beraubt. Das ist erstaunlich“, kritisiert die Userin.

Für die Lana Del Rey haben sich bislang aber einige Chancen im Soundtrackgeschäft ergeben. 2013 wurde ihr Song „Young and Beautiful“ zu einer der Schlüsselmelodien im Film „The Great Gatsby“, und ein Jahr später lieferte sie mit einer Neuinterpretation von „Once Upon A Dream“, den Titelsong für „Maleficent“.