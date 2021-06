Kritik: James-Bond-Ranking (6) – Im Geheimdienst Ihrer Majestät

FFK bespricht, was gut lief beiden Academy Awards – und was nicht.

„Nomadland" von Chloé Zhao heißt der große Gewinner der diesjährigen Oscars: Auszeichnungen für den „besten Film", die „beste Regie" und die „beste Hauptdarstellerin". Es war eine schräge Veranstaltung. Aufgrund der Covid-Pandemie fand die Verleihung in einer U-Bahn-Station in Los Angeles statt; es gab keinen durch die gesamte Zeremonie führenden Moderatoren; die Publikumsanzahl war beschränkt; viele Nominierte durften nur per Video zugeschaltet werden. Unsere Kritik: Oscars 2021: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/85-oscars-2021