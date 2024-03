James Bond: Steht mit Aaron Taylor-Johnson der nächste 007 fest?

Die Spekulationen, wer den nächsten James Bond spielen wird, liefen in den vergangenen Monaten auf Hochtouren. Jetzt soll Gerüchten zufolge eine Entscheidung getroffen worden sein – Aaron Taylor-Johnson soll der nächste 007 werden.

Taylor-Johnson hat wohl ein Angebot erhalten

Nach dem Ende der James-Bond-Ära von Daniel Craig kochte die Gerüchteküche zu dem Thema, wer die legendäre Rolle übernehmen würde, fast über. Von Tom Holland über Idris Elba bis hin zu Paul Mescal waren einige potenzielle Anwärter im Gespräch. Wie „The Sun“ nun berichtet, hat jetzt aber Aaron Taylor-Johnson ein Angebot bekommen, Bond in den nächsten Filmen zu spielen. Der 33-Jährige müsse nur noch annehmen.

„Das förmliche Angebot liegt auf dem Tisch und sie warten auf eine Antwort“, sagte ein namentlich nicht genannter Insider der Zeitung über die Produktionsfirma der Filme Eon. Er fügte hinzu: „Was Eon betrifft, so wird Aaron seinen Vertrag in den nächsten Tagen unterschreiben und sie können mit den Vorbereitungen für die große Ankündigung beginnen.“ Der Mime soll wohl schon seit einiger Zeit der Favorit für die Rolle gewesen sein.

Durchbruch als John Lennon

Taylor-Johnson hatte seinen Durchbruch 2009 mit dem Film „Nowhere Boy“, in welchem er den jungen John Lennon verkörperte. Der Brite war in den Jahren danach in der Comic-Verfilmung „Kick-Ass“, verschiedenen „Avengers“-Filmen und auch dem Thriller „Nocturnal Animals“ zu sehen, für welchen er einen Golden Globe erhielt. In diesem Jahr steht der Schauspieler für „Kraven The Hunter“ vor der Kamera. Kinostart ist am 30. August.