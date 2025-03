Kehrt Pierce Brosnan als (älterer) James Bond zurück?

Pierce Brosnan äußerte sein Interesse bezüglich seiner Teilnahme an einem neuen Bond-Film in einem Interview mit „GQ“. Die Frage, ob er von der Fan-Idee, einen älteren James Bond zu spielen, bereits gehört habe, bejahte der 71-Jährige. „Natürlich, wie könnte ich nicht interessiert sein“, fügte er hinzu. „Aber es ist jetzt eine heikle Situation. Ich denke, es ist das Beste, keine schlafenden Hunde zu wecken. Es ist eine ziemlich romantische Vorstellung und Idee, aber ich denke, alles ändert sich, alles fällt auseinander. Ich denke, es ist am besten, es einem anderen Mann zu überlassen. Frisches Blut.“ Brosnan spielte die Rolle des Geheimagenten von 1995 bis 2002 in vier der 007-Filme.

Aktuell taucht Brosnan, der für gewöhnlich eher den Helden spielt, in der neuen Serie „MobLand“ in die Welt der Verbrecher ein.

Amazon hat mittlerweile die kreative Kontrolle übernommen

Amazon MGM Studios hat im Februar die volle kreative Kontrolle über das beliebte Franchise übernommen. Viele Fans sind seitdem besorgt, dass die Filmreihe nun „ruiniert“ sei, wenn sie nicht mehr den kreativen Einfluss von Michael G. Wilson und Barbara Broccoli habe, die bisher für die Filme zuständig waren.

Gerüchte über den neuen James Bond

Bisher gab es keine offizielle Ankündigung zu einem neuen James-Bond-Film. Der letzte („Keine Zeit zu sterben“) erschien 2021 mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Es gibt jedoch Gerüchte zu neuen Castings, besonders beliebt als Nachfolger seien Aaron Taylor-Johnson und Henry Cavill.