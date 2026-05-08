Billie Eilish – roh und ungefiltert in 3D: der Konzertfilm „Hit Me Hard and Soft“

Billie Eilishs hervorragender neuer Konzertfilm „Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“ ist einer der seltenen Fälle, in dem zwei Oscar-Gewinner Regie führen: James Cameron und Eilish selbst. Ein ungewöhnliches Duo aus zwei völlig verschiedenen Welten – der Mann, der „Titanic“ inszenierte, und die Frau, die „Lunch“ geschrieben hat. (Sie hat den Best-Song-Oscar zweimal gewonnen: für den „Barbie“-Song, den alle kennen, und ein James-Bond-Theme, das kaum jemand kennt.) Der Film läuft in 3D, für ein besonders immersives Erlebnis. Doch auf der Leinwand gilt wie auf der Bühne: Billie Eilish ist einmalig.

„Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“ ist ihr dritter Konzertfilm, nach dem animationsreichen „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“ von 2021 und „Live at the O2“ von 2023. Trotz der 3D-Effekte ist er am Ende eine schnörkellose Präsentation einer reduzierten Bühnenshow. Wie die Tour selbst läuft alles auf Eilish hinaus – und auf die Kraft ihrer zutiefst persönlichen Songs. Kein Backstage-Doc mit witzigen Anekdoten hinter den Kulissen. Nichts lenkt ab von der emotionalen Intimität, die Eilish auf der Bühne ausstrahlt, wenn sie „The Greatest“ oder „Happier Than Ever“ hinausschmettert – auf dem Höhepunkt ihrer künstlerischen Laufbahn.

Die Show beginnt stark mit „Chihiro“ und „Lunch“, die den Ton für das gesamte Konzert setzen – keine Tänzerinnen, keine Kostümwechsel, kein Glitzer, nur Eilish, die ihre Songs zum Leben erweckt. Sie arbeitet hart daran, das Gefühl zu erzeugen, dass eine Frau allein mit ihrem Publikum ist. An einer Stelle zeigt sie der Kamera die Schürfwunden an ihren Händen vom Laufen durch die Menge, um Fans abzuklatschen.

Ohne Finneas auf Tour

Die Hit-Me-Hard-and-Soft-Tour war ihr bisher ambitioniertestes Live-Projekt. Und die erste, die sie ohne ihren Bruder und musikalischen Weggefährten Finneas O’Connell bestritt – das erste Mal, dass sie dem Publikum ohne ihn an ihrer Seite gegenüberstand. Es gibt eine bewegende Szene, in der sie davon erzählt, wie er ihr zum Eröffnungsabend in Quebec Blumen geschickt hat – und sie liest die Karte vor, die er ihr mitschickte.

Der Film ist durchzogen von Interview-Sequenzen, in denen Eilish auf einer Couch backstage sitzt und mit Cameron spricht, der eine riesige Kamera auf der Schulter trägt – was eine leicht unbeholfene, komische Wirkung hat. Cameron war schon immer ein technischer Zauberer, dem man den menschlichen Touch nicht unbedingt nachsagt, doch er bemüht sich redlich, auf ihren Bedingungen die Sprache der Popmusik zu sprechen. Den Großteil des Films ist er der einzige Mensch, der mit ihr interagiert.

Doch der Fokus liegt ganz auf Eilish, die daraus nahezu ein Soloprogramm macht. „Es liegt eigentlich alles bei mir“, sagt sie Cameron. „Jedes Mal, wenn ich getourt bin, bin ich im Grunde nur rumgerannt und rumgesprungen. Das kommt von meiner Liebe zu Rap und Hip-Hop und davon, dass das meine Lieblingsperformer waren, als ich jünger war. Ich wollte einfach die Freiheit haben, wie ein Typ auf der Bühne zu sein – ohne Shirt, rumrennen, rumspringen. Und das ganze Publikum ist nur in Ehrfurcht vor dieser einen Person auf der Bühne, die den ganzen Raum zum Springen bringt.“ Das war die Art von Performerin, die sie immer sein wollte. „Ich hatte noch nie ein Mädchen so etwas machen sehen“, sagt sie. „Das ist auch ein Teil des Grundes, warum ich keine Menge Leute auf meiner Bühne will – weil ich das Gefühl haben möchte, dass es ich und sie sind.“

Der Puppy Room

Einer der stärksten Momente: Sie nimmt Cameron mit in ihr Backstage-Heiligtum, den Puppy Room, wo sie sich mit Hunden aus einem lokalen Tierheim kuschelt. „Tour ist so brutal und so zermürbend“, sagt sie. „Ich mag es, einen Puppy Room zu haben, damit die Jungs irgendwo chillen können.“ Das ist fester Bestandteil ihrer Tour-Routine: „Jeder braucht ein bisschen Hundeliebe.“ Cameron antwortet: „Das mache ich bei meinem nächsten Film auf jeden Fall auch.“

Der Film lüftet das Geheimnis hinter einigen ihrer Bühneneffekte – etwa in einer Szene, in der sie aus einem riesigen Würfel ins Publikum katapultiert wird. Ein Zettel an der Innenseite des Würfels informiert hilfreicherweise: „We are in Manchester, England.“ Alle sind sich der Kameras sehr bewusst – vor dem Auftritt skandiert die Begleitband: „One, two, three – 3D!“ Kurz sieht man, wie ihr gezerrter Knöchel bandagiert wird, und wie sie aus einem Fenster Fans zuwinkt, die auf dem Parkplatz campieren.

Abseits von Cameron und ihrem Bruder kommt sie mit niemandem in Berührung; ihr Privatleben oder inneres Erleben werden nicht thematisiert. Ihre überlebensgroße Persönlichkeit bleibt weitgehend gedämpft – sie spricht über ihren kreativen Prozess in Bezug auf die Live-Show („Ich bin mein eigener Hair-and-Makeup-Artist“) und über ihre Kleidung, nicht aber über das Musikmachen oder Songwriting. Die Begleitmusiker wirken wie Büromöbel. Sie ist ganz bei der Sache.

Vom Debüt bis heute

Sie greift auf ihr klassisches Debüt von 2018 zurück – mit einem ausgelassenen „Bad Guy“ und einer fantastisch unheimlichen Version von „Bury a Friend“. Das ist die originale Billie Eilish, in die sich die Welt zuerst verliebt hat: die schräge Bedroom-Pop-Konzeptkünstlerin hinter „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Doch die Show konzentriert sich hauptsächlich auf die bekenntnishaften Songs ihrer beiden folgenden Alben, „Happier Than Ever“ und „Hit Me Hard and Soft“, die ihr künstlerisches Niveau noch einmal anhoben – auch wenn die ganze Welt vollkommen zufrieden gewesen wäre, hätte sie in derselben Spur wie ihr Debüt weitergemacht.

Die kraftvollste Sequenz des Films kommt gegen Ende der Show, wenn Billie zur Sache kommt – Gitarre in der Hand – und ein Trio ihrer berührendsten Songs spielt: „Your Power“, „Skinny“ und „TV“. Das ist ein atemberaubendes Schaufenster für sie als Songwriterin, als Performerin und als pure Stimme, die mit roher Emotion in die Höhe schießt, wenn sie reflektiert: „21 took a lifetime.“ „What Was I Made For“ wirkt zugleich unvermeidlich und unwiderstehlich – eine zutiefst private Klage, die zu einem ganz anderen Song wird, sobald Eilish sie dem Publikum zum Mitsingen übergibt.

Die größte Schwäche des Films: Er leidet unter zu vielen kitschigen Nahaufnahmen weinender und grimassierender Zuschauer – ein abgedroschenes Klischee manipulativer Konzertfilm-Dramaturgie, das einer so originellen und kraftvollen Performance nicht im Weg stehen sollte. Auch die häufigen Nahaufnahmen von Händen, die Handys halten, funktionieren in 3D nicht gut – immer wieder entsteht das unangenehme Gefühl, als hätte einem irgendein Fremder ein Handy vors Gesicht gehalten.

Charli XCX und das Finale

Eilish hält ihre verspielte Seite größtenteils im Zaum. Ganz am Ende gibt es einen kurzen Blick, wie sie ein menschliches Skelett anstößt – da steckt wahrscheinlich eine witzige Geschichte dahinter, aber das war offensichtlich nicht das, was sie in diesem Film zeigen wollte. Sie spielt allerdings „Guess“, ihr herrlich anzügliches Remix-Duett mit Charli XCX – leider taucht Charli nicht auf, was schade ist, denn das hätte ihr vielleicht einen cineastisch gehaltvolleren Auftritt beschert als „The Moment“.

Gegen Ende macht Finneas einen unerwarteten Auftritt auf der Bühne, setzt sich ans Klavier und begleitet sie bei „Lovely“. („Surpriiiise!“ ruft Billie dem Publikum zu.) Er hebt ihre Stimmung sichtbar um einige Stufen. So viele von Eilishs Innovationen haben die Popmusik verändert, und doch ist leicht zu übersehen, wie beispiellos das ist, was man in ihrer Verbindung mit Finneas erlebt – so schlicht es im Nachhinein auch wirken mag. Zwei Geschwister, die einander ungezwungen und ohne jede Neurotik lieben, auf einer Bühne zu sehen – das hat die Popmusik zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte je wirklich geboten.

Das war schon immer ein unbestreitbarer Schlüssel zur Wirkung dieser Musik. Umso schöner ist es, wenn Finneas zurückkommt, um bei „Happier Than Ever“ und „Birds of a Feather“ an der Gitarre mitzumachen – und sogar eine Zeile mitsingt –, und die Show wie den Film auf einem Hochpunkt enden lässt. Aber kein Zweifel: Der Film ist, wie die Tour, ganz und gar Billie Eilish, die auf eigenen Beinen steht. Sie ist ein Unikat – und die Welt ist reicher dafür, dass sie mit all ihren Facetten zu sehen ist.