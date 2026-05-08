Billie Eilish kontert den Backlash nach ihrem Statement: „Fleischessen ist von Grund auf falsch“

Billie Eilish, seit ihrem zwölften Lebensjahr Veganerin, setzt sich seit Langem für Tierrechte ein. Vergangene Woche wurde sie in einem Videointerview mit „Elle“ gefragt: „Für welche Meinung würdest du kämpfen bis zum Tod?“

Sie ahnte wohl, dass die Antwort nicht gut ankommen würde – Eilish stellte ihrem Statement diese Worte voran: „Das wird euch nicht gefallen“. Dann sagte sie: „Fleischessen ist von Grund auf falsch.“ Sie fuhr fort: „Zwei Dinge passen nicht zusammen: ‚Ich liebe alle Tiere so sehr – und ich esse Fleisch.’“ „Sorry – ihr könnt Fleisch essen, bitte sehr, ihr könnt Tiere lieben, aber beides gleichzeitig geht nicht.“

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: In Kommentarspalten und Foren entbrannten Debatten über Privilegien, Zugänglichkeit und Tierwohl. Am Donnerstag meldete sich Eilish in den sozialen Medien zu Wort. Statt zurückzurudern, legte die Singer-Songwriterin nach und postete auf ihren Instagram Stories eine Reihe drastischer Aufnahmen aus Schlachthöfen, die als sensible Inhalte markiert waren.

Eilishs klares Statement

In einem auf der Plattform veröffentlichten Statement schrieb Eilish: „Schaut euch eine Doku oder zwei an und ein paar Aufnahmen davon, was mit den Tieren gemacht wird, die ihr zu lieben behauptet, und was das mit dem Planeten macht, bei dem ihr so tut, als würdet ihr ihn lieben. Wenn dieses Material für euch schwer anzusehen war, empfehle ich euch, mal in euch zu gehen. Denn ich bin es so leid, dass Eintreten für/Empathie für Lebewesen kontrovers ist. Lebt weiter in eurem permanenten Zustand kognitiver Dissonanz und Verdrängung und versucht euch einzureden, dass ihr keine Lüge lebt.“

2021 schlossen sich Eilish und ihr Bruder Finneas anderen Künstler:innen und Schauspieler:innen beim kostenlosen Livestream zum 35-jährigen Jubiläum von Farm Sanctuary an – zu Ehren der ersten Tierheim- und Lobbyorganisation für Nutztiere in den USA. Im selben Jahr trug Eilish bei der Met Gala ein Kleid von Oscar de la Renta, nachdem das Label zugesagt hatte, sämtliche Pelzverkäufe einzustellen. Damals erklärte sie gegenüber der „New York Times“, es sei „erschreckend, dass das Tragen von Pelz zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 noch nicht vollständig verboten ist“. Eilish fügte hinzu: „Ich bin geehrt, ein Auslöser gewesen zu sein und in dieser Sache gehört worden zu sein.“