Junge Menschen können nicht aufhören, KI zu nutzen – aber das heißt nicht, dass sie sie mögen

Das Studium war früher anders. Computer gab es natürlich auch damals schon – aber wenn es 5 Uhr morgens war und man um 9 Uhr eine zehnseitige Hausarbeit abgeben musste, kam kein Algorithmus zur Rettung. Man gewöhnte sich an den Geschmack von Energy Drinks, oder man akzeptierte das Scheitern. Die Finger, gestählt durch endlose Stunden in AOL-Chatrooms, tippten Hunderte von Wörtern im Handumdrehen. Ob das alles kohärent war? Wahrscheinlich nicht. Aber es waren wenigstens echte Gedanken – so verschlafen sie auch gewesen sein mögen.

Studierende heute leben in einer Welt, in der Machine-Learning-Tools wie ChatGPT die Hochschulbildung grundlegend erschüttert haben. Sie nutzen KI, um Hausarbeiten zu schreiben, die Professoren wiederum mit KI benoten. Maschinell gestütztes Schummeln hat Princetons jahrhundertealten Ehrenkodex zu Fall gebracht. Teenager, die heute ihr Studium beginnen, sind bereits abgebrüht durch jahrelanges Auslagern ihrer Bildung an eine Maschine. Der Medienhype rund um KI an Hochschulen hat die Gen-Z- und Gen-Alpha-Studierenden, die sich in dieser neuen Welt zurechtfinden, größtenteils als faul oder anspruchslos dargestellt – bereit, sich auf künstliche Intelligenz auszuruhen. Das mag zum Teil stimmen. Aber es unterschätzt Studierende: Viele von ihnen sind noch klug genug zu erkennen, dass KI ihnen mehr schaden als nützen wird.

Wer das nicht erkennt, sind leider die Universitätsverwaltungen, die Abschlussfeiern planen. In dieser Abschlusssaison haben gleich mehrere Hochschulen völlig weltfremde Tech-Enthusiasten aufs Podium gebeten, um eine Generation von Studierenden zu inspirieren, die in einen der trostlosesten Arbeitsmärkte der jüngeren Geschichte entlassen wird. An der University of Central Florida wurde Festrednerin Gloria Caulfield, Vizepräsidentin eines „Smart City“-Entwicklungsunternehmens, fast vom Podium gebuht, als sie KI als „die nächste industrielle Revolution“ bezeichnete – schwärmerische Worte über eine Technologie, die das Leben der Anwesenden zunehmend prägen wird.

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Buhrufe für Schmidt

Ähnliches spielte sich ab, als der frühere Google-CEO Eric Schmidt beim Abschluss der Arizona State University über die Durchdringung aller Lebensbereiche durch KI sprach. „Ihr werdet dazu beitragen, künstliche Intelligenz zu gestalten“, begann er – und wurde sofort von einem Chor aus Buhrufen unterbrochen. „Wir kennen die genauen Konturen noch nicht…“, versuchte er fortzufahren, bevor er erneut übertönt wurde. Dieses Muster wiederholte sich mehrfach. „Wenn jemand Ihnen einen Platz auf dem Raketenstart anbietet, fragen Sie nicht, welcher Sitz es ist. Sie steigen einfach ein“, sagte Schmidt. „Die Rakete steht bereit.“ Die versammelten ASU-Studierenden wollten offenbar nicht einsteigen – egal auf welchem Platz.

„Seine Rede war unglaublich respektlos gegenüber den Studierenden“, sagte Olivia Malone, eine frische Absolventin der University of Arizona, gegenüber der Associated Press. „Wir werden davon abgehalten, KI zu nutzen, und dafür bestraft, wenn wir es tun. Und dann ist unser Festredner der größte KI-Verfechter – also bitte. Warum?“

Sogar Big-Machine-CEO Scott Borchetta – bekannt dafür, Taylor Swifts Katalog an Scooter Braun verkauft zu haben – bekam bei einer Rede an der Middle Tennessee State University sein Fett weg.

„KI schreibt die Produktion gerade in diesem Moment um“, begann Borchetta. Aus dem hinteren Teil des Saals kamen vereinzelte Buhrufe. „Ich weiß. Kommt damit klar“, konterte er trocken. „Hey, dann tut doch was dagegen, okay?“, rief er, während die Buhrufe anhielten.

Absurdes Eigentor in Arizona

Das surrealste Beispiel ereignete sich am Glendale Community College, ebenfalls in Arizona: Die Hochschulverwaltung ließ bei der Abschlussfeier Dutzende von Studierenden einfach aus der Namensliste fallen – wegen eines Fehlers, den man einem „neuen KI-System“ anlastete. Wieder: Buhrufe.

Was wir hier erleben, ist weniger eine unbeliebte Technologie als ein Generationengraben in der Weltwahrnehmung. Die bisherigen Umfragen sind eindeutig: Pew Research stellte im vergangenen Jahr fest, dass zwar 50 Prozent aller Amerikaner der Technologie skeptisch gegenüberstehen, junge Menschen aber besonders stark davon überzeugt sind, dass KI das kreative Denken und die Fähigkeit, echte Beziehungen zu führen, verschlechtern wird. Die Risiken von KI sind für Menschen, die mit ihr aufgewachsen sind, keine Theorie – sie haben bereits erlebt, wie sie ihr Leben aushöhlt.

„Unsere Berufsperspektiven werden durch KI untergraben“, sagte Don Strouble, ein UCF-Absolvent, der bei der Feier anwesend war, später gegenüber KnightNews, der Studierendenzeitung der UCF. Strouble ergänzte, er habe den Eindruck, dass Leute wie Caulfield versuchten, „einen Zustand der Resignation gegenüber etwas zu erzwingen, das nicht nur unserer Existenzgrundlage schadet, sondern auch der Umwelt und den Menschen, die in der Nähe von Rechenzentren leben“.

Pyramidensystem ohne Boden

Für jemanden auf dem Podium ist KI eine glitzernde neue Technologie, die ihn mit Optimismus für die Zukunft erfüllt. Kein Wunder – seine Karriere ist längst gesichert. Warum sollte Eric Schmidt sich darum scheren, ob KI den Arbeitsmarkt zerstört, in den er die Studierenden entlässt, solange seine Google-Aktien steigen? Seine Kollegen, die die Branche aktiv pushen, sind das extremste Beispiel dafür. Die KI-Industrie ähnelt einem klassischen Schneeballsystem, dessen Fundament täglich weiter einbricht. Wer das College verlässt, steht zunächst immer ganz unten in der Pyramide. Nur dass es diesmal keinen festen Boden gibt, von dem aus man überhaupt erst zu klettern beginnen könnte – nur jede Menge Binärcode, Nullen und Einsen. Amerikas Jugend ist klug genug zu begreifen, dass sie in dieser Zukunft die Nullen sind.