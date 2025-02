Südkoreanische Star-Schauspielerin Kim Sae-ron im Alter von 24 Jahren gestorben

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron, die in der Netflix-Serie Bloodhounds mitspielte, ist im Alter von 24 Jahren gestorben.

Kim wurde tot in ihrem Haus in Seoul, Südkorea, aufgefunden, nachdem eine Freundin ihre Leiche entdeckt hatte. Zuvor hatte sie ein geplantes Treffen verpasst, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur Yonhap ( über Reuters ) mit. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Es wird jedoch kein Fremdverschulden vermutet.

Kim war seit ihrem neunten Lebensjahr Schauspielerin und wurde zu einem der vielversprechendsten jungen Stars Südkoreas, als sie 2009 in A Brand New Day mitspielte, der auf dem Filmfestival in Cannes Premiere feierte. Und ihr mehrere Schauspielpreise einbrachte. Im folgenden Jahr, im Alter von 10 Jahren, spielte sie in The Man From Nowhere mit, dem Film mit den höchsten Einnahmen des Landes im Jahr 2010.

Kim Sae-ron: Autounfall unterbrach die Stromversorgung

Als Kim in die Pubertät kam, spielte sie 2014 in dem für Cannes bestimmten Film A Girl at My Door mit. Und erhielt bis Anfang der 2020er Jahre weitere Rollen in Filmen und im Fernsehen. Im Mai 2022 geriet Kims Karriere jedoch ins Stocken, nachdem sie wegen Trunkenheit am Steuer nach einem Autounfall, der die Stromversorgung des Stadtteils Gangnam in Seoul unterbrochen hatte, verhaftet worden war und aufgrund der Schäden in persönliche finanzielle Schwierigkeiten geriet.

Nach dem Skandal und einer selbst auferlegten Auszeit wurde Kim für die Netflix-Krimiserie Bloodhounds gecastet. Aber aufgrund des Vorfalls mit Trunkenheit am Steuer größtenteils herausgeschnitten. Die Schauspielerin stieg aus nachfolgenden Schauspielrollen aus, wie „Variety“ berichtet . Kim hat vor ihrem Tod den kommenden Film Guitarman gedreht. Der Film wurde noch nicht veröffentlicht.

Sie wollte in die Unterhaltungsbranche zurückkehren