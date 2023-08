Südosteuropa ist DER Festival-Tipp für den Spätsommer

Die Saison der großen Sommerfestivals neigt sich dem Ende zu. Bei Superbloom in München (02./03. September), Lollapalloza im Berliner Olympiastadion (09./10. September) und dem Conference-Festival Waves Vienna (07. bis 09. September) kann man noch einmal Bands wie Imagine Dragons oder Peter Fox im großen Format erleben.

Wer aber auf spätsommerliche Abenteuer-Tour in Verbindung mit einem Kurzurlaub außerhalb der Hauptreisezeit gehen möchte, dem sei die Europäische Kulturhauptstadt 2023 Veszprém am Balaton empfohlen. Hier steigt zum ersten Mal das kostenlose (!) Stadtfestival BALKAN:MOST, das sich zur Aufgabe gemacht hat, „World Music“ mit Schwerpunkt Südosteuropa in einem neuen, modernen Rahmen zu präsentieren.

Zwischen dem 07. und 09. September gibt es inmitten der barocken Universitätsstadt ein großes musikalisches Spektrum zwischen „Balkan Beats“, Neo Folklore und Turbo Ska, wobei es keinerlei nationale Limits gibt. Es geht schlicht gesagt um Sounds, außerhalb des nicht englisch oder amerikanisch geprägten Soundspektrums.

Das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra feiert etwa die internationale Aura der Musiktradition der Roma. Hier wird das Motto-Wort „Most“ (was Brücke heißt) bereits seit Jahren gelebt. Eine zentrale Figur ist sicherlich der Sound-Innovator Manu Chao, der am 09. September auf der Schloss-Bühne in Veszprém mit einem speziellen zweistündigen Akustikgig angekündigt ist.

Ein Ziel des Festivals BALKAN:MOST ist es auch, im Rahmen einer begleitenden Conference zu vermitteln, dass eingeschliffene Klischees von „Balkanmusik“ dem kulturellen Reichtum kaum mehr gerecht werden. „Die zeitgenössische Musik der Region ist intelligent, kritisch und hat genau das richtige Maß an Verrücktheit“, sagen die Veranstalter aus der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Neue multikulturelle Musikszene im Fokus

Den gleichen Ansatz verfolgt die Music Conference SoAlive, die vom 19. bis 21. Oktober 2023 zum ersten Mal in Sofia stattfindet. Auch in der bulgarischen Hauptstadt will man ein Schlaglicht auf eine neue multikulturelle Musikszene werfen, die nach den meisten Definitionen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, die europäische Türkei und einen großen Teil Kroatiens und Serbiens umfasst. Rund 65 Millionen Menschen leben auf der Balkanhalbinsel, was in etwa der Bevölkerung von Großbritannien entspricht. Eine Region auch, die sich entgegen aller altväterlichen Meinungen in rasantem Tempo fortentwickelt.

Bereits seit 2016 ist „Mastering The Music Business” (MMB) in der rumänischen Kapitale Bukarest unterwegs. Vom 05. bis zum 07. September wird auf dem Gelände des Indoor/Outclubs „Expirat“ mit Auftritten von Bands und Solisten aus Rumänien oder Griechenland eine Brücke aus Südosteuropa zur etablierten Pop- und Rockszene des Westens geschlagen.

Kurz gesagt, der Balkan im Spätsommer ist ideal für eine ein- bis zweiwöchige musikalische Rundreise.