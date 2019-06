„Sumo“-Neuauflage: Helmut Newton is back!

Der Helmut-Newton-Sumo erschien vor exakt 20 Jahren in einer limitierten Auflage von 10.000 signierten und nummerierten Exemplaren, die bald nach der Veröffentlichung ausverkauft waren und schnell ihren Wert vervielfachten. Das edle, ziemlich teure Werk wurde als Sensation gefeiert und befindet sich inzwischen in zahlreichen Kunstsammlungen, so etwa im Museum of Modern Art in New York.

Das „Sumo“-Exemplar Nummer eins, handsigniert von über 100 der in dem Buch abgebildeten berühmten Persönlichkeiten, brach den Rekord für das teuerste Buch des 20. Jahrhunderts: Bei einer Auktion in Berlin am 6. April 2000 kam es für 620.000 DM unter den Hammer.

Nun erscheint der „Sumo“ – überarbeitet von Helmut Newtons Witwe June –, zwei Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung, in einem Format, das sich an ein großes Publikum richtet. Im Juni gibt es das Buch zum geldbeutelfreundlichen Preis von 100 Euro.

Zugleich werden viele der Bilder aus dem Band und natürlich der „Sumo“ selbst in einer Ausstellung im Museum für Fotografie der Helmut-Newton-Stiftung in Berlin gewürdigt. Feierliche Eröffnung ist am Donnerstag, 06. Juni, um 20 Uhr.

