Sean Combs wird von drei weiteren Männern wegen sexueller Übergriffe verklagt

E Sean „Diddy“ Combs wurde am Donnerstag von drei neuen John-Doe-Klägern verklagt, die behaupten, der Gründer von Bad Boy Entertainment habe sie in den letzten fünf Jahren sexuell belästigt. Die Männer behaupten, sie seien von dem in Ungnade gefallenen Musikmogul bei verschiedenen Gelegenheiten in New York unter Drogen gesetzt und missbraucht worden. Combs, der nun wegen angeblichen Sexhandels angeklagt ist, wies die Vorwürfe durch seine Anwälte zurück.

In einer der neuen Beschwerden behauptet ein Mann, der anonym bleiben möchte, er habe im Sommer 2020 an einer Party in Combs‘ Haus in East Hampton teilgenommen und nach dem Alkoholkonsum mit Combs einen Blackout erlitten. Er behauptet, dass Combs und einige seiner Mitarbeiter ihn „abwechselnd anal vergewaltigt haben“, während er „zwischen Bewusstlosigkeit und Wachzustand schwankte“.

„Er ist bereit für die Party“

Ein zweiter John Doe behauptet, er habe Combs 2019 im Nachtclub Marquee in New York kennengelernt und sei mit Combs und etwa zehn weiteren Personen zu einer „exklusiven Afterparty“ im Park Hyatt Hotel gegangen. Er sagt, Combs habe ihm „persönlich“ einen Cocktail angeboten, der bei ihm zu Orientierungslosigkeit geführt habe.

Weiterhin behauptet er, Combs habe ihn in diesem verwundbaren Zustand angesehen und verkündet: „Er ist bereit für die Party.“ Der Kläger gibt an, das Bewusstsein verloren zu haben und später auf dem Bauch auf einer Couch liegend aufzuwachen, während Combs ihn missbrauchte. Und sagt, ein nicht identifizierter Mann und eine Frau hätten die Begegnung angeblich aufgezeichnet. Der John Doe behauptet, der Mann von der Nacht zuvor habe ihm am nächsten Morgen etwa 2.500 Dollar gegeben und gesagt, das Geld stamme von Combs.

Ein dritter John Doe behauptet, er habe Combs um 2006 kennengelernt und angefangen, für ihn zu arbeiten und Besorgungen zu machen. r habe sich im Februar 2020 mit Combs in einem Hotel getroffen, um ausstehende Zahlungen für Aufträge zu besprechen. Er behauptet, Combs habe ihm einen Drink gemixt, der seiner Meinung nach unter Drogen gesetzt war. Er sagt, er sei eingeschlafen und aufgewacht, als er feststellte, dass Combs ihn über die Kante einer Couch gebeugt und vergewaltigt habe.

„Diese Beschwerden sind voller Lügen“

„Diese Beschwerden sind voller Lügen. Wir werden beweisen, dass sie falsch sind, und Sanktionen gegen jeden unethischen Anwalt anstreben, der fiktive Ansprüche gegen ihn geltend gemacht hat“, sagten die Anwälte von Combs in einer Erklärung, die an ROLLING STONE geschickt wurde.

Die Klagen wurden von Thomas P. Giuffra, einem Partner bei Rheingold Giuffra Ruffo Plotkin & Hellman LLP, eingereicht. Im Gespräch mit ROLLING STONE sagte er, die Männer hätten sich gemeldet, weil sie sich angesichts der Verhaftung von Combs und anderer, die ihre Geschichten erzählten, endlich „sicher fühlten“.

„Alle drei Männer, die in diese Fälle verwickelt waren, wurden nach den Übergriffen mit Gewalt bedroht, sodass sie Angst hatten, sich zu melden“, sagt Giuffra, der die Harvey-Weinstein-Anklägerin Alexandra Canosa vertrat. „Ich denke, das ist ein Teil dessen, wie Sean Combs das so lange machen konnte. Sie hatten Angst. [Aber] sobald es öffentlich wurde und die Leute wussten, dass es noch andere gab … hat man nicht das Gefühl, dass man derjenige ist, der auf der Abschussliste steht.“

Sein Prozess ist für Mai 2025 angesetzt

Die neuen Beschwerden kommen zu den fast 40 Klagen hinzu, die in den letzten 13 Monaten bereits gegen Combs eingereicht wurden. Sie folgen auf die erste Vergewaltigungs- und Sexhandelsklage, die Combs‘ ehemalige Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura im November 2023 gegen ihn einreichte. Diese Klage wurde innerhalb von 24 Stunden beigelegt, öffnete aber die Schleusen für weitere Anschuldigungen und eine strafrechtliche Untersuchung.

Der 55-jährige Combs wurde im September angeklagt und hat sich nicht schuldig bekannt, wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität und Transport zur Prostitution. Der Medienmogul wurde am 16. September in New York City verhaftet und ist seitdem inhaftiert. Er ist derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn untergebracht. Sein Prozess ist für Mai 2025 angesetzt.

In den am Donnerstag eingereichten neuen Klagen werden Bad Boy Entertainment, Daddy’s House Recordings und Sony Music als Mitangeklagte neben Combs aufgeführt.