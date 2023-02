Am 12. Februar hält ganz Amerika den Atem an. Der 57. Super Bowl steht auf dem Programm. Das Endspiel der Saison 2022 der National Football League (NFL) findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt. Es treten die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs an. Kickoff ist um 16:30 Uhr Ortszeit (in Deutschland in der Nacht zum 13. Februar, 0:30 Uhr). Im Free-TV gibt es das Event bei ProSieben zu sehen, Kunden von DAZN sehen sogar weitestgehend ohne Werbung zu. Die Nationalhymne singt Countrysänger Chris Stapleton, Babyface wird den Song „America the Beautiful“ vor dem Kickoff präsentieren.

Musikfans erwarten aber vor allem eine spektakuläre Halbzeitshow, denn angekündigt ist ein 12-minütiger Auftritt von Rihanna. Das ist schon deshalb spannend, weil Rihanna seit Jahren nicht mehr live gespielt hat. Neben Kurzauftritten 2019 beim Diamond Ball 2019 in New York und beim Holiday Concert im Dezember 2017 fand der letzte reguläre Gig beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi im November 2016 statt. Die Sängerin hat sich aus dem Musikbusiness lange zurück gezogen und hat sich auf viele andere Dinge konzentriert. Ihr Mode und Kosmetik-Engagement mit eigenem Label brachte ihr in den letzten Jahren viel Geld ein. 2021 war sie mit einem Vermögen von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar reichste Musikerin. Noch wichtiger aber: 2022 wurde die Freundin von Rapper A$AP Rocky zum ersten Mal Mutter.

Was erwartet uns beim Super Bowl in der Halbzeitshow von Rihanna?

Wie stets vor dem Beginn des Konzerts, das zwischen 1.30 und 2 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird, sind nicht einmal kleinste Details des Auftritts bekannt. Die NFL schützt ihre Stars und will den größtmöglichen Überraschungsmoment kreieren. Rihanna will natürlich an die gefeierte und vor allem auf YouTube und Konsorten im Nachhinein millionenfach gestreamte Halbzeitshow von Shakira und Jennifer Lopez aus dem Jahr 2020 anschließen.

Es gibt inzwischen zahlreiche Gerüchte um die Show. So soll Rihanna angeblich nicht alleine auftreten. In einem Interview mit dem „E! Magazine“ sagte die 34-Jährige bereits: „Zwölf Minuten? Das könnte man eigentlich auch alleine machen, aber es ist eines dieser Dinge, die machen kann, wie man will. Ob ich mich also entscheide, es selbst zu machen, oder ob ich ein paar meiner Kollegen mitbringe, weiß ich noch nicht.“ Fakt ist: Seit 2017 trat niemand mehr alleine auf. Damals stand Lady Gaga im Rampenlicht. Als möglicher Co-Star werden derzeit Jay-Z, Calvin Harris und naheliegenderweise auch ihr Gatte A$AP Rocky gehandelt.

Ein heißes Gerücht besagt auch, dass Rihanna während ihres Gigs eine große Stadiontournee ankündigen könnte. „Page Six“ spricht bereits von aufwendigen Tour-Planungen, die längst angelaufen sind. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, sollen nicht einmal engste Vertraute der Sängerin über Details Bescheid wissen. Rihanna würde, wenn sie auf Konzertreise ginge, in Konkurrenz zu den Mega-Tourneen von Taylor Swift und Beyoncé treten.

Bleibt die Frage, welche Songs Rihanna in der Halbzeitshow beim Super Bowl singen könnte. „Umbrella“, „Diamonds“ oder „Love the Way You Lie“ dürften sehr wahrscheinliche Kandidaten sein. Vielleicht gibt es auch „Lift Me Up“ oder „Born Again“ aus dem Soundtrack von „Black Panther: Wakanda Forever“ zu hören.

In der Pressekonferenz vor dem Event sagte Rihanna, dass es 39 (!) verschiedene Pläne für die Setlist gab. Sollte die mutmaßliche Tour-Planung auch mit einem neuen Album einhergehen, dann wäre auch ein neues Stück denkbar. Rihanna gab sogar schon Hinweise, wie neue Musik aussehen könnte. Auf der Halbzeitshow-Pressekonferenz sagte sie: „Musikalisch fühle ich mich gerade sehr frei. Ich fühle mich offen für das Erforschen, das Entdecken, das Erschaffen von Dingen, die neu sind. Dinge, die anders sind. Dinge, die ungewöhnlich sind, seltsam, die vielleicht für meine Fans oder die Leute, die meine Musik kennen, keinen Sinn ergeben. Ich will einfach nur spielen. Ich will Spaß haben. Ich will Spaß an der Musik haben.“

Interessant wird auch das (freizügige?) Outfit der Musikerin sein. Die NFL hat nach dem legendären Nipplegate von Justin Timberlake und Janet Jackson vorgesorgt, die Übertragung wird mit mehreren Sekunden Verzögerung gesendet.

+++ Update +++

Während Ex-Präsident Donald Trump auf seinem eigenen Social Network Truth Social vor dem Super Bowl über Rihanna lästerte („Ohne ihren ‚Stylisten‘ wäre sie NICHTS. Alles schlecht, und KEIN TALENT!“) gab es höchste Ehren von Coldplay-Sänger Chris Martin. In einem Gespräch mit Apple Music 1 nannte er sie eine der besten Musikerinnen unserer Zeit. Dabei betonte er auch, welche Unabhängigkeit sie derzeit genießt. „Rihanna kann man zu nix zwingen, sie macht nur, was sie will.“