U2 kündigen beim Super Bowl ihre Konzerte in Las Vegas an

Der 57. Super Bowl steht kurz bevor. Zu dem Event gehören seit vielen Jahren außergewöhnliche Werbespots dazu, die für sehr, sehr viel Geld geschaltet werden. Laut „Uproxx“ könnte auch eine Werbeschalte von U2 dabei sein.

Wenn man ihren letzten Twitter-Post liest, ist davon auszugehen, dass die irische Band das Football-Finale als Plattform nutzen dürfte, um ihre lange Zeit geplante Residency in Las Vegas offiziell anzukündigen.

Bereits im Juli letzten Jahres kursierten erste Gerüchte, dass U2 für die neue Bühnen-Attraktion The Sphere, verpflichtet werden sollen. Jetzt scheint es soweit zu sein. Die Iren schrieben bei Twitter: „Tonight. Superbowl LVII. #U2SPHERE“.

Vor wenigen Tagen deutete Sänger Bono bereits an, dass die geplanten Gigs in Las Vegas spektakulär würden. Wenn die Ideen umgesetzt würden, wäre das etwas Außergewöhnliches, was noch nie jemand in der Glitzermetropole gesehen habe, sagte er. Es gibt auch schon eine Website (u2xsphere), doch dort ist noch nichts zu lesen.

Bono hielt sich jedoch bedeckt, ob Schlagzeuger Larry Mullen Jr. in die Pläne einbezogen wird. Der Schlagzeuger deutete zuletzt öffentlich eine Auszeit an und sprach dabei von einer notwendigen Operation, die noch ausstehe.

Neben U2 wäre vor allem die Location der Star: Das MSG-Sphere ist das weltgrößte kugelförmige Gebäude und bietet 17.500 Sitz- und 20.000 Stehplätze. Als besonderer Effekt sollen auch 4D-Techniken wie Geruch und Wind bei dort stattfindenden Shows eingesetzt werden.