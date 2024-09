Swifties aufgepasst: Die Taylor-Swift-Tribute-Show feiert Deutschlandpremiere

Am 16. April 2025 wird die Uber Arena in Berlin zum Schauplatz eine Events für alle Taylor Swift-Fans. „One Night of Taylor“, die Taylor-Swift-Tribute-Show, feiert ihre Deutschlandpremiere. Tickets für die Show sind ab Montag, den 09. September 2024, um 14 Uhr auf Eventim erhältlich.

„Eras“-Tour 2.0

Taylor Swift begeistert eine treue, weltweite Fangemeinde, die sogenannten Swifties. Diese verbinden nicht nur die Liebe zu Swifts Musik, sondern auch ihre eingeschworenen Traditionen.

Mit dabei sind die berüchtigten Freundschaftsarmbänder, das Nachahmen von Taylor-Swift-Outfits und gemeinsame Insider-Witze. Die Swiftie-Community feiert nicht nur die Hits der Sängerin, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl.

Das zeigt sich besonders im Fan-Zusammenhalt auf den Konzerten der„Eras“-Tour. Ebenfalls Teil der Traditionen sind spezielle Taylor-Swift-Partys. Diese standen besonders hoch im Kurs, als die 34-Jährige ihre Konzerte in Wien aufgrund eines geplanten Terroranschlags absagen musste. Die Fans feierten also trotzdem, ließen sich nicht unterkriegen. Außerdem konnten so auch ticketlose Swifties zu den Songs der Sängerin feiern und ihresgleichen kennenlernen.

Swiftie-Party in Deutschlands Arenen

„One Night of Taylor“ versucht eine Alternative zu bieten für Fans, die den harten Kampf um „Eras“-Tour-Tickets verloren haben und leer ausgingen.

Die Arena-Produktion der Show wird in London von einem Kreativteam des West End entwickelt und feiert im Frühjahr 2025 ihre Weltpremiere. Mit LED-Wänden, spannenden Kostümen und Effekten, die an die „Eras“-Tour erinnern sollen. „Unsere Produktion bringt das perfekte Taylor-Feeling auf die Bühne“, versprechen die Produzent:innen. „Eine Liveband und Tänzer sorgen für die perfekte Grundlage, um die Musik der erfolgreichsten Popkünstlerin unserer Zeit zu feiern.“