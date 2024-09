Ein angeblicher Trennungsvertrag zwischen Taylor Swift und Travis Kelce sorgt für große Aufregung im Internet. In den sozialen Medien kursiert ein Dokument, das behauptet, die Sängerin und der Footballer hätten ihre Beziehung als PR-Taktik inszeniert und planten, sich bis Ende September offiziell zu trennen. Das PR-Management des Stars der Kansas City Chiefs hat die Behauptungen nun dementiert und droht darüber hinaus mit rechtlichen Konsequenzen.

Travis Kelces Team kämpft gegen gefälschten „Trennungsplan“

Das Papier, das irritierenderweise Kelces eigener PR-Agentur Full Scope zugewiesen ist, gibt detaillierte Anweisungen für die Kommunikation der Trennung und legt einen genauen Zeitplan fest, wie und wann die Nachricht publik gemacht werden soll. Umgehend hat das PR-Team des 34-Jährigen auf die Gerüchte reagiert und die Echtheit des Dokuments vehement bestritten.

In einer Stellungnahme erklärte die Agentur, dass die Unterlagen „völlig falsch und erfunden“ seien. Sie betonten, dass Full Scope nicht für die Erstellung dieses „Vertrags“ verantwortlich sei. Außerdem habe man rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen diejenigen vorzugehen, die diese gefälschten Dokumente verbreiten. „Wir haben unsere Rechtsabteilung beauftragt, ein Verfahren gegen die Personen oder Einrichtungen einzuleiten, die für die rechtswidrige und schädigende Fälschung von Dokumenten verantwortlich sind“, so Full Scope.

Diese Spekulationen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehung zwischen der Musikerin und dem Tight-End-Spieler viel mediale Aufmerksamkeit erregt hat. Seit sie im vergangenen Jahr offiziell zusammengefunden haben, wurden sie bei zahlreichen öffentlichen Auftritten gesichtet, unter anderem bei NFL-Spielen und Konzerten von Taylor Swifts „Eras“-Tour.

28. September als Stichtag?

In den aufgetauchten Dokumenten, die zuerst auf Reddit und später in anderen sozialen Netzwerken wie Twitter, TikTok und Instagram geteilt wurden, wird behauptet, die Trennung solle am 28. September erfolgen. Das angebliche Papier enthält Entwürfe für Pressemitteilungen und betont, dass beide Parteien die Trennung in einem freundlichen und respektvollen Ton verkünden sollen. Ein Entwurf enthält sogar die Aussage: „Sie bleiben Freunde und wünschen sich gegenseitig das Beste.“

Es heißt weiter, dass Kelces Sportkarriere im Zuge der Trennung in der öffentlichen Darstellung wieder mehr Gewicht bekommen soll. Trotz dieser Gerüchte scheinen sich Kelce und Swift derzeit weiterhin gut zu verstehen. Die 34-Jährige hat laut Kelce in ihrer Beziehung sogar einiges über Football gelernt und gibt ihm hin und wieder taktische Ratschläge während seiner Spiele.