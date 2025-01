System Of A Down wissen gar nicht, wie es weitergeht

Von April bis September sind System Of A Down wieder auf Tour, zumindest in Nord- und Südamerika. Nun hat Bassist Shavo Odadjian offengelegt, dass diese Gigs dafür da sein sollten, sich mal wieder „auszutesten“. Ob darauf eine umfangreichere Tour oder auch eine neue Platte folgen könnte, ist nicht klar – auch nicht für die Band selbst.

Bitte keine Erwartungen wecken

„Wir spielen in diesem Jahr wirklich mehr Konzerte als in den letzten sieben Jahren zusammen“, so Odadjian im Interview bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“. Und weiter „Kein Druck.“ Was er damit wohl sagen wollte: Die Band freut sich auf die kommenden Shows, hat aber selbst den Plan, sich nicht zu sehr einen Kopf zu machen, was danach und drum herum passiert.

In dem Gespräch gab er weitere Insights zum Stand von SOAD: „Wir haben schon eine Weile nicht mehr viel zusammen gespielt. Seit 2017 haben wir nur ein oder zwei Shows pro Jahr gespielt. Unsere Beziehung zueinander war also nicht so gut wie sie es jetzt wieder ist. Wir waren alle einfach nicht auf dem gleichen Level. Also haben wir geredet. Alles ist jetzt großartig, ich klopfe auf Holz dafür. Alle sind glücklich. Deshalb haben wir beschlossen, uns auszutesten und ein paar Konzerte zu spielen.“

„Bloß keine Strategie“

Demnach könnten Fans der Gruppe nicht so schnell auf Tourtermine für Europa und Co. oder gar Single-Auskopplungen hoffen. Wobei … Shavo Odadjian erklärte im Interview konkret: „Mal sehen, wo uns diese Konzerte hinbringen.“

Weiterhin führte das SOAD-Mitglied aus: „Es gibt keine Strategie dafür, es gibt keinen Plan, den Rest der Welt zu bereisen, noch nicht. Ich sage nicht, dass es nicht passieren wird; ich sage nicht, dass es passieren wird. Wir haben uns gesagt: ‚Lasst uns nach Gefühl spielen, diese Shows machen und sehen, wie wir uns danach fühlen. Wenn wir nicht mehr machen wollen, dann machen wir eben nicht mehr. Wenn wir mehr machen wollen, dann machen wir mehr.‘ Es gibt keine große Verantwortung für irgendjemanden, denn ich habe das Gefühl, dass sonst zu viel darüber nachdenkt, was passieren könnte …“

Von wann war noch mal die letzte Platte?

Somit bleibt die Zukunft der Band ungewiss. SOAD veröffentlichten zuletzt 2005 etwas – die zwei Alben „Mezmerize“ und „Hypnotize“.