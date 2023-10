John Dolmayan (SOAD) verlor viele Fans mit Trump-Verneblung

John Dolmayan, der Drummer von System Of A Down, hatte in den letzten Jahren für einige Kontroverseren über seine Person gesorgt. Jetzt meldete er sich auf seiner Instagram-Seite zu Wort und erklärte, dass er durch seine Meinung viele Freunde und hunderttausende Fans verloren hat.

Donald Trump, Black Lives Matter und Covid-19

Die ersten stark polarisierenden Ansichten machte der Musiker während der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump öffentlich. Er unterstütze den Republikaner öffentlich und stellte sich dabei nicht nur gegen die Meinung vieler seiner Fans und Freunde, sondern auch gegen die seines Bandkollegens Serj Tankian. Der Frontmann von System Of A Down hatte Trump seit jeher kritisiert und seinen Rücktritt gefordert. Dolmayan erklärte damals, dass diese Unstimmigkeit aber keine Gefahr für ihn als Bandmitglied darstellen würde, er würde nicht gefeuert werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die nächste Kontroverse ließ nicht lange auf sich warten, als John Dolmayan „Black Lives Matter“ als „Propagandawerkzeug“ der Demokratischen Partei bezeichnete. Auch seine Meinung zu Covid-19 sorgte für Aufsehen, als er behauptete, bei der Pandemie ging es immer nur um Geld.

„Und ich werde es wieder tun“

Jetzt hat der Drummer sich auf Instagram zu all den Debatten um ihn herum geäußert, um klarzustellen, welche Motivation hinter seinen Handlungen steht: „Ich habe in den letzten Jahren Menschen verloren, die ich für Freunde hielt, vor allem weil ich nicht bereit war, die Narrative zu akzeptieren, deren Gültigkeit sie jetzt infrage stellen. Ganz zu schweigen von Hunderttausenden von Fans, die mit meinen Meinungen hier auf Instagram nicht umgehen konnten. Wenn man sich bemüht, denjenigen zu helfen, die in Gefahr sind oder diejenigen zu führen, die betrogen werden, verliert man manchmal deswegen. Aber man tut es trotzdem“. In der Bildunterschrift erklärte er: „Und ich werde es wieder tun“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das er nicht bereit dazu ist, über seine Ansichten zu schweigen, erklärte Dolmayan bereits häufiger. Als viele Fans ihn 2020 für seine Meinung kritisiert hatten, erklärte er in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag: „Wenn ich einfach meinen Mund halten würde, wie es einige von euch vorziehen würden, gäbe es eine Stimme weniger, die sich gegen die mutwillige Zerstörung und den Hass ausspricht, der so viele Menschen verzehrt, Hass und Wut, die nur eine stärkere und gewalttätigere Reaktion der gegnerischen Ideale hervorrufen. Das hilft niemandem“.

Unstimmigkeiten in der Band

Die Ansichten der Bandmitglieder unterscheiden sich stark und sorgten dafür, dass sowohl John Dolmayan als auch Serj Tankian sich bereits dazu äußerten. „Wenn du denkst, dass Serj das Sprachrohr der Band ist, was er zwar stimmlich, aber nicht unbedingt ideologisch ist, dann gehörst du nirgendwo hin“, erklärte der Drummer den Fans gegenüber. Tankian konterte etwas neutraler, indem er sagte, er respektiere Dolmayan, aber nicht seine politischen Ansichten.