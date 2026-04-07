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Tallinn Music Week: Neues aus dem Norden

Es geht wieder los. Mit so unterschiedlichen Veranstaltungen wie der Tallinn Music Week (TMW), dem kalifornischen Music-&-Style-Hochamt Coachella und dem Convention-Meeting c/o pop in Köln startet die Festivalsaison 2026.

Die TMW 26 beginnt am Donnerstag, den 9. April, und verwandelt die estnische Hauptstadt bis zum 12. April in einen zentralen Treffpunkt für neue Musik, Kunst und die internationale Kreativszene. Rund 186 Acts aus 38 Ländern treten an – von Indie und Folk über Metal bis hin zu experimenteller Elektronik, wobei nordeuropäische Sounds überwiegen. Aus Deutschland ist das Electro-Duo Booka Shade dabei.

Das Festival heftet sich „Musik von morgen“ auf die Fahnen und bietet rund um das weiträumige Kulturzentrum „Telliskivi“ einen schillernden eklektischen Musik-Mix bis raus nach Kanada. Neben den Konzerten lädt eine große Konferenz zu Themen wie Musikindustrie, KI und Stadtentwicklung ein. Damit positioniert sich das baltische Pop-Meeting erneut als eines der wichtigsten europäischen Showcase-Festivals mit starkem Fokus auf „Emerging Markets“. Diese gedeihen im früheren Ostblock – stets mit bangem Blick auf Putins Russland.

Coachella 2026: Pop-Dominanz in der Wüste

Einen Tag später, am Freitag, den 10. April, öffnet das Coachella Valley Music and Arts Festival in der kalifornischen Wüste seine Tore – traditionell der Auftakt der US-Festivalsaison. Die 25. Ausgabe des Mega-Festivals findet über das kommende Wochenende sowie vom 17. bis 19. April auf dem Gelände des „Empire Polo Club“ statt. Das Modemagazin Vogue spekuliert bereits über „Coachella-Style 26“ und diagnostiziert, dass „Boho-Chic“ ein Comeback feiert – allerdings in einer moderneren, eleganteren Version. Der Festival-Look, so die Experten, müsse heute nicht mehr klischeehaft „boho“ sein. Stattdessen gehe es darum, Looks individuell neu zu interpretieren und damit aufzuwerten.

Selbstredend war das Coachella bereits kurz nach der Line-up-Veröffentlichung ausverkauft.

Überstrahlt wird das diesjährige Programm von drei Acts, die exemplarisch für die aktuelle Pop-Dominanz stehen: Sabrina Carpenter, Justin Bieber und Karol G. Letztere schreibt Geschichte als eine der wenigen Headlinerinnen aus Lateinamerika in der Festivalhistorie. Die Entscheidung für ein derart pop-lastiges Top-Trio wird in Branchenkreisen als strategisch interpretiert: Coachella reagiert damit auf Streaming-Zahlen, TikTok-Trends und eine jüngere Zielgruppe. Zudem markiert Biebers Auftritt ein Comeback – es ist seine erste große Festivalperformance seit Jahren.

Unterhalb des offiziellen Headliner-Tableaus entfaltet sich das eigentliche Profil des Festivals. The Strokes, Iggy Pop und The xx treffen auf eine neue Generation von Künstlern wie PinkPantheress, Addison Rae oder Ethel Cain. Elektronische Highlights kommen von Disclosure und DJ Armin van Buuren.

Erstmals wird mit der HBO-Produktion „Euphoria“ eine große Serienpremiere direkt auf dem Festivalgelände gefeiert – ein weiterer Schritt in Richtung Gesamterlebnis zwischen Streaming, Mode und Live-Event.

Und natürlich der unvermeidliche Hollywood-Promi-Zirkus. Erwartet werden, wie jedes Jahr, spontane Gastauftritte in Gucci-Gummistiefeln, Influencer-Overload und exklusive VIP-Partys abseits der Bühnen. Besonders im Fokus: Überraschungsgäste bei den Headliner-Sets sowie die Frage, welche Superstars sich erstmals wieder gemeinsam öffentlich zeigen. Hinter den Kulissen wird bereits über Last-Minute-Aktionen spekuliert, auch wenn Offizielles dazu traditionell erst vor Ort durchsickert.

c/o pop 2026: Kölns urbanes Showcase-Festival

Zurück nach Deutschland. Mit dem Opening am Mittwoch, den 15. April, startet im Kölner Ehrenfelder Multi-Club „Herbrands“ die c/o pop 2026. Bis zum 19. April präsentiert das Festival die hiesige Saison mit einem gewohnt jugendlich-knalligen Mix aus Musik, Popkultur und urbanem Lebensgefühl.

Über fünf Tage verwandelt sich vor allem der Szeneviertel Ehrenfeld in ein lebendiges Zentrum mit Konzerten, Workshops und allerlei Receptions internationaler Exportbüros – wenn etwa die Alpenländer Schweiz und Österreich an ungewöhnlichen Orten ihre heißesten Newcomer ins Rampenlicht stellen. Ähnlich wie in Tallinn steht die Entdeckung vielseitiger Talente aus Indie, Electronic und HipHop im Vordergrund.

Parallel zur Festivalbühne bietet die c/o pop Convention ein entspanntes Branchentreffen mit Panels und Talks – Networking beim Tagesdrink für Musikprofis und -interessierte.

Insgesamt bleibt die c/o pop 2026 auch im 22. Jahr ein urbanes, offenes und spannungsreiches Happening zwischen Indie-Lifestyle und branchenübergreifendem Austausch – ein Schaufenster für neue Popkultur mitten in der Stadt.