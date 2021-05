„Tarzan“-Darsteller Joe Lara stirbt bei Flugzeugabsturz

Foto: Ron Galella Collection via Getty, Ron Galella. All rights reserved.

Joe Lara, den man vor allem durch seine Rolle in der Fernsehserie „Tarzan: The Epic Adventures“ kannte, ist bei einem Flugzeugabsturz in Tennessee ums Lebe gekommen. Der Schauspieler war einer von sieben Menschen, die am 29. Mai starben, als ihr kleiner Jet (Cessna Citation 501), in den Percy Priest Lake nahe der Stadt Smyrna stürzte. Seine Frau, Gwen Shamblin Lara, 66, war ebenfalls unter den Toten. Eine Untersuchung ist im Gange, um festzustellen, was den Absturz verursacht haben könnte. Lara wurde 58 Jahre alt.

Tarzan und Country-Musik

Lara trat erstmals als Tarzan in dem 1989er TV-Film „Tarzan in Manhattan“ auf, bevor er die Rolle in der nachfolgenden TV-Serie aufnahm. Andere schauspielerische Leistungen waren etwa „Steel Frontier“, „Sunset Heat“, „Gunsmoke: The Last Apache“, „American Cyborg: Steel Warrior“, „The Magnificent Seven“, „Baywatch“ und „Tropical Heat“. Joe gab die Schauspielerei im Jahr 2002 auf, um eine Karriere in der Country-Musik zu verfolgen.

Joe Lara und Gwen Lara: Einblicke in ihre Ehe

Seine Frau Gwen war ein Diät-Guru und gründete 1999 die Remnant Fellowship Church. Sie und Joe moderierten ihren eigenen YouTube-Kanal „Life With Gwen And Joe“, der den Fans einen Einblick in ihr gemeinsames Leben gab. Das Paar heiratete im Jahr 2018. Es hinterlässt zwei erwachsene Kinder aus Gwens erster Ehe.