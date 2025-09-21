Taylor Swift: Alle Termine zu Album, Kino-Events und exklusiven Einblicken

Taylor Swift hat für die Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Life of a Showgirl“ eine besondere Überraschung parat. Vom 3. bis 5. Oktober finden in ausgewählten Kinos „The Official Release Party of a Showgirl“-Events statt.

Kino-Events in den USA

Die Sängerin kündigte an, dass Fans dabei nicht nur das brandneue Musikvideo zu „The Fate of Ophelia“ sehen, sondern auch exklusive Kommentare und „noch nie gezeigtes Behind-the-Scenes-Material“ erhalten werden. Zudem gibt es detaillierte Erklärungen zu den Inspirationsquellen hinter den Songs sowie die offiziellen Lyric-Videos des Albums.

Die US-Vorführungen starten am 3. Oktober zeitgleich um 21 Uhr MEZ (3 p.m. ET/noon PT) in AMC Theatres in den USA. Die Laufzeit beträgt 89 Minuten, der Eintrittspreis liegt bei 12 Dollar (zzgl. Gebühren). Anders als bei normalen Vorstellungen dürfen die Zuschauer singen und tanzen – Swift ermuntert ihre Fans sogar ausdrücklich dazu.

Auch Cinemark ist Teil des Projekts und zeigt die Release-Partys in Cinemark XD-Sälen mit Großbild und Surround-Sound. Sean Gamble, CEO von Cinemark, erklärte: „Wir sind geehrt, Taylor Swift zurück auf die große Leinwand zu bringen. Gemeinsam in diesem Setting zu feiern, wird ein unvergleichliches Erlebnis.“

Hohe Nachfrage nach Tickets

Der Run auf die Tickets war so groß, dass Fans zunächst in eine virtuelle Warteschlange mussten. AMC teilte mit: „Danke für Ihre Geduld. Wir haben proaktiv diese Warteschlange erstellt, um den hohen Traffic zu bewältigen.“ Zwischenzeitlich brach die Website komplett zusammen.

Swift hatte „The Life of a Showgirl“, das in Zusammenarbeit mit Max Martin und Shellback entstand, im August angekündigt. Das Album umfasst zwölf Songs, darunter der Titelsong mit Sabrina Carpenter. Es ist die Nachfolgeplatte zu „The Tortured Poets Department“ aus dem Jahr 2024 und erscheint in mehreren Vinyl-Editionen mit unterschiedlichen Covern.