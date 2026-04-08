Zoh Amba: „Another Time“ – Debüt-Single im Indie-Folk-Sound
Zoh Amba wechselt vom FreeJazz zu Indie-Rock und Alternative-Folk. Die Debüt-Single „Another Time“ handelt von verpassten Chancen – jetzt reinhören.
Am Mittwoch, dem 8. April, erscheint die erste Single von Zoh Amba: Mit „Another Time“ feiert Amba (they/them) das Debüt einer hoffentlich langen Musikkarriere.
Von New York zurück zu den Wurzeln
In der Musikszene etablierte sich Amba zunächst als Saxophonist:in in der New Yorker Free-Jazz-Szene. Ihr Debüt-Jazzalbum „O, Sun“ wurde unter anderem von John Zorn produziert. Nun führen die Wege zurück zu Gitarre und Gesang – und zurück zu den Ursprüngen der musikalischen Karriere in Ambas Heimatstadt Kingsport, Tennessee.
Der Sound verbreitet eine schwermütige Atmosphäre mit hypnotischen Gitarrenklängen: eine Mischung aus Indie-Rock und Alternative Folk.
Verpasste Chancen und rohe Emotionen
In der Auftaktsingle „Another Time“ singt Amba über verpasste Liebe und alles, was in einem anderen Leben hätte passieren können. Mit rauer, knurrender, manchmal fast quietschender und schiefer Stimme gelingt es Amba, die Zuhörer zu berühren. Die Sehnsucht und kaum verhüllte Wut auf die verpassten Chancen sind aus dem Song herauszuhören.
Amba musste selbst viel durchmachen und verpackt dies in den Sound ihrer Songs. Sie erlebte viele schwierige, destabilisierende Phasen und entwickelte dabei Mitgefühl und Verständnis für viele Menschen – all das lässt sich in „Another Time“ heraushören.
Eingespielt mit engen Weggefährten
Die Single wurde in Asheville aufgenommen, nicht weit von Ambas Heimatstadt Kingsport. Kevin Hyland, Ambas bester Freund, spielt E-Gitarre. Außerdem ist Jim White an den Drums dabei – er saß bereits für Bonnie Prince Billy, Cat Power und Bill Callahan am Schlagzeug. Amba und er lernten sich vor vielen Jahren auf den Straßen New Yorks kennen.
Tournee mit Courtney Barnett
Im Sommer tourt Amba zunächst mit Courtney Barnett durch die USA, eine Solotour könnte folgen. Die Single „Another Time“ erscheint am Mittwoch, dem 8. April 2026.