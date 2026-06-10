Taylor Swift kehrt ins Country-Radio zurück

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Taylor Swift ist es gewohnt, Rekorde zu brechen – aber es ist eine Weile her, dass eine ihrer Singles das Country-Radio im Sturm erobert hat. Oder, wie Swift selbst in einer Notiz schrieb, die in der Montagsausgabe des Branchenmagazins „Country Aircheck“ erschien: „Mann, das ist lange her.“

In dieser Woche war Swifts „I Knew It, I Knew You“ aus dem „Toy Story 5“-Soundtrack die erste Frau in der Geschichte, die das Panel auf Impact geschlossen hat: Jede einzelne Country-Radiostation, die an Mediabase berichtet, hat den Song bereits in der allerersten Woche ins Programm aufgenommen. Das ist eine Leistung, die selbst die alte Taylor auf dem Höhepunkt ihrer Country-Popularität nicht vollbracht hat. Ob zufällig oder nicht – es ist schließlich Swift, über die wir reden –, das Comeback fällt ausgerechnet in die Zeit kurz vor dem 20. Jahrestag ihrer Debütsingle „Tim McGraw“ am 19. Juni, dem selben Tag, an dem „Toy Story 5“ in die Kinos kommt.

Swifts Songs tauchen zwar häufig in der „Recurrent“-Rotation auf, doch es ist weit mehr als ein Jahrzehnt her, dass eine neu veröffentlichte Single – keine „Taylor’s Version“ – so viel Fahrt im Country-Radio aufgenommen hat. Das liegt nicht daran, dass Swift es nicht versucht hätte: Sie hat mehrere Songs, darunter „No Body No Crime“ und „Betty“, an Country-Radiosender geschickt, doch keiner davon konnte bei den Programmverantwortlichen wirklich zünden. Ihre letzte Nummer eins in den Country-Airplay-Charts war das Duett mit Tim McGraw, „Highway Don’t Care“, aus dem Jahr 2013.

Warum gerade jetzt?

Woher also der plötzliche Schwung? Rund um Swift baut sich gerade eine Menge Country-Momentum auf. Neben dem „Tim McGraw“-Jubiläum wurde Swift kürzlich in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und ist in diesem Jahr für die Aufnahme in die renommierte Country Music Hall of Fame als „Modern Era Artist“ qualifiziert. Sie heiratet diesen Sommer – was die Programmchefs in festliche Stimmung versetzt haben könnte –, und angesichts des Erfolgs von Ella Langleys „Choosin‘ Texas“ sind sie vielleicht auch ein bisschen nostalgisch nach der Frau, die einst die Rekorde aufstellte, die Langley gerade bricht.

RJ Curtis, Executive Director der Country Radio Broadcasters, Inc., glaubt, dass die Sender auch deshalb begeistert sind, weil sie sich nach den leichteren Swift-Songs sehnen – jenen, die nicht so persönlich oder textlich vielschichtig sind wie ihre jüngeren Werke.

„Mein Eindruck ist, dass es näher dran ist an dem, was sie überhaupt erst auf die Tanzfläche gebracht hat“, sagt Curtis gegenüber ROLLING STONE. „Vor allem: geradliniges Storytelling, verbunden mit einer starken Melodie und einem eingängigen Hook, der sofort vertraut klingt und ein Gefühl von Nostalgie weckt. Ich sage schon seit einer Weile: Wenn der Song stimmt, wird Country-Radio sie wieder unterstützen und mit offenen Armen empfangen – und es sieht so aus, als hätte sie in ganz großem Stil geliefert.“

Swift und Mayer im Äther

In einer weiteren Swiftschen Koinzidenz – die höchstwahrscheinlich nicht ihr eigenes Werk ist – teilt sie sich diese Woche die Country-Radiowellen mit John Mayer, dem mutmaßlichen Antagonisten ihres Songs „Dear John“. Mayer ist als Feature auf Lainey Wilsons neuer Single „Phone, Keys, Wallet“ zu hören. Swift, Mayer, Country-Radio … Mann, das ist wirklich lange her.