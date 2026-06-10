Taylor Swift bei der Premiere von „Toy Story 5“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Taylor Swift war am Dienstagabend im Dolby Theatre in Los Angeles zur Premiere von „Toy Story 5“ erschienen. Ihr Auftritt kam zwar überraschend, war aber nicht völlig aus dem Nichts: Swift hatte kurz zuvor ihren neuen Song für den Soundtrack des Films veröffentlicht – das countrygefärbte „I Knew It, I Knew You“.

Bei der Veranstaltung plauderte sie mit anderen Gästen und ließ sich gemeinsam mit dem Cast des mit Spannung erwarteten Films fotografieren.

„I Knew It, I Knew You“ markierte Swifts Rückkehr zu ihren Country-Wurzeln und fegte bei seinem Debüt durch das Country-Radio. In dieser Woche schrieb Swift Geschichte: Der Song wurde von allen Mediabase-überwachten Country-Sendern ins Programm aufgenommen – als erster Track einer Künstlerin überhaupt, der das Panel in der allerersten Woche vollständig abräumte.

🎥| Taylor is performing “I Knew It, I knew You” at the premiere! pic.twitter.com/7emk7VHtp2 — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) June 10, 2026

Bemerkenswert ist zudem, dass dieser historische Meilenstein in die Zeit des 20. Jahrestages ihrer Debütsingle „Tim McGraw“ fällt, die am 19. Juni erschienen war – demselben Tag, an dem „Toy Story 5“ in die Kinos kommt.

Jessie als Inspiration

In einem früheren Instagram-Post gewährte Swift einen Blick hinter die Kulissen des Songs, der sich von der geliebten Pixar-Figur Jessie inspirieren ließ. „Das Schreiben dieses Songs fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Aufbruch und wie ein Nachhausekommen an. Etwas für Jessie zu schaffen war eine neue Herausforderung und fühlte sich zugleich wie die natürlichste Sache der Welt an“, schrieb Swift zu einem Video, das sie als kleines Mädchen mit Cowgirlhut und -stiefeln zeigt. Seit ihrem fünften Lebensjahr sei sie „Toy Story“-Fan, sagte die Sängerin – „ein Abenteuer, auf dem ich bleiben will, bis ins Unendliche und noch viel weiter.“