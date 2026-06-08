„Toy Story 5“: VFX-Supervisor verrät, dass eine Tarnversion des Films gedreht wurde, um Taylor Swifts Beteiligung zu verbergen

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Der VFX-Supervisor von „Toy Story 5“ hat am Freitag enthüllt, dass eine „Tarnversion“ des Animationsfilms erstellt wurde, um Taylor Swifts Beteiligung bis zu dieser Woche geheim zu halten.

Thomas Jordan erklärte auf einem SXSW-London-Panel, dass nur eine „sehr kleine Gruppe“ der Filmcrew gewusst habe, dass Swift „I Knew It, I Knew You“ für „Toy Story 5“ aufgenommen hatte – und dass Presse sowie Disney/Pixar-Mitarbeiter eine Version des Films ohne Swifts Track zu sehen bekamen.

„Die Crew, die ‚Toy Story 5′ gemacht hat, wusste bis letzte Woche nichts davon“, sagte Jordan (laut „Variety“) und ergänzte, dass bei frühen Vorführungen eine „Tarnversion“ ohne „I Knew It, I Knew You“ gezeigt worden sei.

Swift schrieb den Song spontan

„Taylor Swift ist, wie viele von uns, ein riesiger ‚Toy Story‘-Fan“, fügte Jordan über Swifts Beteiligung hinzu. „Sie hat tatsächlich eine frühe Version des Films gesehen – sie bat darum, ihn zu sehen, bevor er fertig war, schrieb dann den Song und fragte uns, ob wir ihn haben wollten. Und wir sagten: ‚Äh, ja! Ja, wollen wir.‘ Das war im Februar, also mussten wir es seitdem geheim halten.“

„I Knew It, I Knew You“, mit dem Swift zu ihren Country-Wurzeln zurückkehrt, wurde am 1. Juni angekündigt und am 5. Juni veröffentlicht. „Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren schreiben zu dürfen, die ich seit meiner Kindheit liebe – seit ich als Fünfjährige den ersten ‚Toy Story‘-Film gesehen habe“, schrieb Swift auf Instagram. „Ich verliebte mich sofort in ‚Toy Story 5′, als ich das Glück hatte, ihn in einem frühen Stadium zu sehen, und schrieb diesen Song, sobald ich nach Hause kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?“

Swift co-schrieb und produzierte „I Knew It, I Knew You“ gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff – ihre erste gemeinsame Arbeit seit „The Tortured Poets Department“ aus dem Jahr 2024.

Regisseur Stanton über das Kismet

„Es ist unglaublich, wie viel es bedeutet, dass Taylor diesen Song geschrieben und aufgenommen hat“, sagte „Toy Story 5“-Regisseur Andrew Stanton in einem Statement. „Ihre Verbindung zu Jessie und die Unmittelbarkeit, mit der sie verstanden hat, was die Figur durchmacht, war unverkennbar. Der Song ist so tief mit ‚Toy Story‘ verwurzelt – derart, dass er sich beim ersten Hören sofort so anfühlte, als hätte er schon immer dazugehört, wie ein lang verlorenes Familienmitglied. Es war Schicksal.“