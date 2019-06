Taylor Swift ist Headliner beim Amazon „Prime Day Konzert“ 2019

Die neue Platte der Sängerin soll schon am 23. August erscheinen. Das bisher veröffentlichte Material verspricht einen Pop-Traum in Pastell.

Taylor Swift meldete sich im April, zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums „Reputation“, mit neuer Musik zurück. Einen ersten Vorgeschmack auf ihre neue LP „Lover“ lieferte sie mit den Singles „ME“ (feat. Brendon Urie von Panic! At The Disco) und „You Need To Calm Down“. Ihr siebtes Studioalbum wird nun am 23. August bei Republic Records erscheinen. Eine genaue Tracklist gab Taylor noch nicht bekannt, doch dafür teilte sie schon das regenbogenbunte Cover mit ihren Fans. Bereits das Musikvideo zu „ME“ triefte nur so vor knalligen Outfits und Einhorn-Ästhetik und auch das Albumcover lässt nun erahnen, dass Zuhörer…