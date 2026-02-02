Billie Eilish schießt bei Grammys scharf gegen ICE

Billie Eilish, Bad Bunny, Shaboozey und Olivia Dean nahmen am Sonntagabend alle einen Grammy mit nach Hause und nutzten ihre Dankesreden, um sich für Einwanderer einzusetzen oder ICE zu kritisieren.

Die Sängerin, die häufig Kritik an der Trump-Regierung übt und zuvor die tödlichen Operationen der ICE in Minneapolis angeprangert hatte, zeigte sich in ihrer Dankesrede für den Song des Jahres nachdenklich und unverblümt zugleich.

„Niemand ist illegal auf gestohlenem Land“, sagte Eilish, bevor sie einräumte, wie schwierig es sein kann, in Zeiten wie diesen zu wissen, was zu tun ist. „Ich finde, wir müssen einfach weiterkämpfen, unsere Stimme erheben und protestieren, denn unsere Stimmen sind wirklich wichtig, und die Menschen sind wichtig“, so Eilish. Bevor sie die Bühne verließ, erklärte sie: „Fuck ICE.“

Die britische Singer-Songwriterin Olivia Dean beendete ihre Dankesrede für den Preis als beste Newcomerin mit dem Hinweis, dass sie die Enkelin eines Einwanderers sei. „Ich bin aus Mut entstanden, und ich finde, diese Menschen verdienen es, gefeiert zu werden“, sagte sie.

Bad Bunny, ICE und der Hass

Bad Bunny fand wohl die pointiertesten und eindringlichsten Worte, als er den Grammy für das beste Música-Urbana-Album entgegennahm: „Bevor ich Gott danke, sage ich ‚ICE raus‘.“ Der Musiker, der aus Angst, dass die ICE die Besucher ins Visier nehmen könnte, beschlossen hatte, nicht in den USA auf Tournee zu gehen, hielt eine leidenschaftliche Rede gegen Hass. „Es ist schwer, heutzutage nicht zu hassen“, sagte er. „Der Hass wird durch mehr Hass nur noch stärker. Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe. Deshalb müssen wir anders sein. Wenn wir kämpfen, müssen wir es mit Liebe tun. Wir hassen sie nicht. Wir lieben unsere Leute, wir lieben unsere Familie, und so muss man es machen – mit Liebe. Bitte vergesst das nicht.“

Im Gespräch mit Reportern hinter der Bühne, nachdem sie für „Luther“, ihren Blockbuster-Hit mit Kendrick Lamar, den Preis für die Aufnahme des Jahres gewonnen hatte, konnte sich SZA nicht zurückhalten. „Es ist unglaublich dystopisch, dass wir uns schick machen und Auszeichnungen in der materiellen Welt feiern können, während Menschen auf der Straße verschleppt und erschossen werden“, sagte sie. Es sei verständlich, „Wut und Hoffnungslosigkeit“ zu empfinden, fuhr sie fort, aber sie gebe nicht auf. „Ich glaube, dass dies eine Zeit ist, in der wir als Gemeinschaft tief in uns gehen und wirklich lernen können, dass es nicht an der Zeit ist, auf andere zu zählen, sondern nur auf uns selbst und unsere Nachbarn, um uns zu schützen. Uns gegenseitig zu unterstützen, uns gegenseitig Mut zu machen, gegenseitige Hilfe zu leisten und füreinander zu sorgen“, sagte sie. „Es ist immer scheiße mit der ICE, aber es geht mir einfach darum, dass ich nicht möchte, dass alle in Verzweiflung verfallen, denn wenn man die Moral verliert, wird Veränderung unmöglich, aber das ist sie nicht. Das ist sie wirklich nicht. Ich persönlich werde nicht gehen. Ich werde nicht stillschweigend in den Untergang gehen. Deshalb ermutige ich alle, zu bleiben.“

Viele Emotionen bei den Grammys

Vor der Hauptübertragung beendete Kehlani ihre Dankesrede für den Preis für die beste R&B-Darbietung mit einem lautstarken „Fuck ICE“. Und Shaboozey widmete seinen ersten Grammy – für die beste Country-Duo-/Gruppen-Darbietung für „Amen“, seine Zusammenarbeit mit Jelly Roll – den „Kindern von Einwanderern“. Der Country-Star, dessen Eltern aus Nigeria stammen, fuhr fort: „Dieser Preis ist auch für diejenigen, die auf der Suche nach besseren Chancen in dieses Land gekommen sind, um Teil einer Nation zu werden, die Freiheit für alle und gleiche Chancen für alle verspricht, die bereit sind, dafür zu arbeiten. Danke, dass ihr eure Kultur, eure Musik, eure Geschichten und eure Traditionen hierher gebracht habt. Ihr verleiht Amerika Farbe.“

Gloria Estefan sagte hinter der Bühne, dass sie über die Lage des Landes alarmiert sei. Nachdem sie für „Raíces“ den Grammy für das beste tropische Latin-Album gewonnen hatte, sagte die fünffache Grammy-Gewinnerin, sie hoffe, dass „unsere Regierung auf unseren Appell für Menschlichkeit hört“. „Ich habe Angst. Ich bin sehr besorgt“, ergänzte sie. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, dass wir ein Chaos an der Grenze wollen, aber was derzeit geschieht, ist nicht die Verhaftung von Kriminellen“, sagte sie. „Das sind Menschen, die Familien haben, die seit Jahrzehnten einen Beitrag zu diesem Land leisten, kleine Kinder. Hunderte von Kindern befinden sich in Haftanstalten. Das ist unmenschlich.“

Neben all den Reden erschienen zahlreiche Künstler bei den Grammys und schritten über den roten Teppich, während sie „ICE Out“-Anstecker trugen. Dazu gehörten Eilish, ihr Bruder und Mitstreiter Finneas, Justin und Hailey Bieber, Brandi Carlile, Jack Antonoff, Justin Vernon von Bon Iver, Margo Price und Samara Joy.