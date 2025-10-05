Schnell sein: So gelangt man an Taylor Swifts limitierte rare Unplugged-Songs

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Taylor Swift hat neue Versionen ihres Albums „The Life of a Showgirl“ veröffentlicht. Diesmal in einem rein akustischen Gewand. Die Akustik-Tracks sind auf vier neuen CDs erhältlich, die auf der Website der Musikerin für 24 Stunden „solange der Vorrat reicht“ angeboten werden, wie sie am Samstag, dem 4. Oktober, in einem Social-Media-Post bekannt gab.

Vier limitierte Akustik-Versionen

„Packt das unter ‚das Beste zum Schluss‘ … Ich glaube, meine Lieblingsmomente der Tour waren die akustischen Überraschungen“, schrieb Swift. „Also bin ich mit [Produzenten] Max [Martin] und Shellback zurück ins Studio gegangen, um akustische/unplugged Versionen einiger „Showgirl“-Songs mit brandneuen Vocals und Produktionen aufzunehmen!“ Der Beitrag enthält Fotos aller vier CD-Cover sowie eine Liste von je zwei reduzierten Songs pro CD.

„The Life of a Showgirl (Alone In My Tower Acoustic Version)“ enthält „The Fate of Ophelia (Alone In My Tower Acoustic Version)“ und „Eldest Daughter (Now You’re Home Acoustic Version)“. The Dressing Room Rehearsal Version umfasst „Wi$h Li$t (Settled Down Acoustic Version)“ und „The Life of a Showgirl (Dressing Room Rehearsal Acoustic Version)“.

Exklusive Varianten und neue Songs

The Life Is a Song Acoustic Version bietet „Opalite (Life Is a Song Acoustic Version)“ und „Ruin the Friendship (My Advice Version)“.

Außerdem gibt es die So Glamorous Cabaret Version, auf der zwei Fassungen von „Elizabeth Taylor“ erscheinen: „Elizabeth Taylor (So Glamorous Cabaret Version)“ und „Elizabeth Taylor (Original Songwriting Voice Memo)“.

Verkaufsrekorde und Sondereditionen

Das Album „The Life of a Showgirl“ ist laut Luminate-Daten schon jetzt auf dem besten Weg, Adeles „25“ als meistverkauftes Album der modernen Ära zu übertreffen. Bereits am ersten Tag, dem 3. Oktober, verkaufte Swift 2,7 Millionen Exemplare in traditionellen Albumverkäufen – digital und physisch – noch bevor die vier neuen Akustik-CDs erschienen. Es ist schon jetzt ihre erfolgreichste Verkaufswoche überhaupt. Nur Adele konnte mit „25“, das 2015 in seiner Debütwoche 3,378 Millionen Einheiten erreichte, höhere Zahlen erzielen.

Swift hat zahlreiche Varianten ihres zwölften Studioalbums veröffentlicht. Darunter die Target-Exklusivausgabe „The Life of a Showgirl: The Crowd Is Your King“ auf Vinyl. Diese erscheint in „Summertime Spritz Pink Shimmer“, wie Swift die Farbe beschreibt, und enthält zusätzlich ein von der Popsängerin selbst verfasstes Gedicht.