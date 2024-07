Am 18.7.2024 legte Taylor Swift mit einer zweiten Show in Gelsenkirchen – pardon: Swiftkirchen ordentlich nach. Insgesamt performte „Taytay“ erneut 45 Songs.

Die Setlist blieb im Hinblick auf den Vorabend weitgehend gleich, einzig bei den Surprise-Songs gab es Änderungen: Am zweiten Abend standen hier nämlich „Speak Now / Hey Stephen“ sowie „this is me trying / Labyrinth“ auf dem Programm.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Fotos und Videos vom zweiten Konzert

Natürlich kursieren auf den sozialen Medien bereits etliche Bilder und Videos des Abends. Besonders Augenmerk lag bei vielen Fans auf der blauen „Karma“-Jacke, die der US-amerikanische Superstar trug.

Die Setlist:

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince (shortened)

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

Red – Intro (tape)

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 Minute version, spoken intro)

Speak Now

Speak Now – Intro

Enchanted

Reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

folklore / evermore

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

Female Rage: The Musical (Tape)

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Surprise songs