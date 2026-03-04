Ex-Faktor: Taylor Swifts beste Songs über ehemalige Liebhaber

Wie eine Carly Simon der neuen Generation hat Taylor Swift mit ihren Fans lustige Spielchen getrieben, indem sie ihnen – sowohl mehrdeutige als auch unverblümte – Hinweise und Andeutungen über die vielen männlichen Musen für ihre Trennungssongs gegeben hat. Von Highschool-Schwärmereien bis hin zu Oscar-nominierten Liebhabern hat sie offenbar das gesamte Spektrum an Freuden und Leiden in Beziehungen erlebt und ihre Songs als öffentliches Tagebuch genutzt, um ihre Erfahrungen und Schmerzen mit ihren Millionen von Fans zu teilen. Um die Texte und Anspielungen zu entschlüsseln, finden Sie hier einige ihrer bekanntesten Songs mit eindeutigen Inspirationen für die Themen.

„Picture to Burn”

Muse: Jordan Alford

Text: „Ich hasse diesen blöden alten Pick-up, den du mich nie fahren lässt/Du bist ein redneck heartbreak, der wirklich schlecht im Lügen ist”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was geschah: Swifts erster Versuch, bitteren Herzschmerz in einem Song auszudrücken, kam auf ihrem allerersten Album. Vor Joe oder Harry verletzte Swifts Highschool-Freund Jordan Alford die junge Songwriterin so sehr, dass sie diesen brennenden, schmerzhaften Country-Track darüber schrieb, wie sie all ihren Freunden erzählen würde, dass er schwul sei, sich mit all seinen Freunden verabreden und natürlich alle fotografischen Beweise seiner Existenz verbrennen würde. Seitdem sind Swifts Konter nuancierter und progressiver geworden, aber der Song, der veröffentlicht wurde, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war, bot einen frühen Einblick in ihre Pop-Power.

2014 wurde die Quelle von Swifts Bitterkeit enthüllt: Alford betrog sie mit seiner heutigen Frau und einer ehemaligen Freundin von Swift. Chelsea Alford plauderte gegenüber The Daily Mail aus dem Nähkästchen und fragte sich, ob noch andere Songs von ihr und ihrem Mann handelten. „Wir fanden es einfach lustig“, erinnert sie sich. „[Jordan] meinte: ‚Ich bin kein Redneck! Sie lässt mich wie einen Redneck aussehen!‘ Aber abgesehen davon fanden wir es einfach irgendwie lustig.“

„Teardrops on My Guitar“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Drew Hardwick

Text: „Drew sieht mich an, ich setze ein falsches Lächeln auf, damit er nicht sieht, dass ich alles will und brauche, was wir sein sollten. Ich wette, sie ist wunderschön, dieses Mädchen, von dem er spricht, und sie hat alles, ohne das ich leben muss.”

Was geschah: Zwei wichtige Männer in Taylor Swifts Leben werden in ihrem selbstbetitelten Debütalbum namentlich erwähnt: Tim McGraw und Drew Hardwick. Swift war technisch gesehen mit keinem von beiden zusammen, aber ihre Bewunderung aus der Ferne inspirierte zwei zärtliche Singles, die ihr halfen, in die Country-Charts einzusteigen.

In „Teardrops“ reflektiert Swift darüber, in einen Freund verliebt zu sein, der jemand anderen liebt. „[Er] saß jeden Tag da und erzählte mir von … einem anderen Mädchen: wie schön sie war, wie nett und klug und perfekt sie war“, verriet Swift auf ihrer offiziellen Website . „Und ich saß da und hörte zu, ohne es jemals ernst zu meinen, wenn ich sagte: ‚Oh, ich freue mich so für dich.‘“

Hardwick hatte bis zur Veröffentlichung des Songs keine Ahnung von ihrer Schwärmerei und versuchte, Kontakt aufzunehmen, aber Swift fühlte sich zu unbehaglich , um seine Anrufe zu beantworten. Einige Jahre später äußerte sich Swift etwas bitterer über Hardwick und bemerkte, dass er sie schließlich zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Songs überraschend bei ihr zu Hause aufsuchte. „Ich habe Theorien darüber, was er vorhatte“, erzählte sie der Washington Post über Hardwicks Auftauchen in ihrer Einfahrt.

„Er hatte einen Freund dabei, also wollte er vielleicht den Leuten beweisen, dass der Song wirklich von ihm handelt oder so. Oder vielleicht wollte er wirklich mein Freund sein. Oder vielleicht dachte er, ich würde immer noch für ihn schwärmen. Was auch immer!“

Ende 2015 wurden Hardwick und seine Frau Joni wegen Kindesmisshandlung verhaftet.

„Hey Stephen“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Stephen Barker Liles

Text: „Hey Stephen, ich könnte dir 50 Gründe nennen, warum du dich für mich entscheiden solltest. All die anderen Mädchen sind zwar wunderschön, aber würden sie einen Song für dich schreiben?“

Was geschah: Liles, Mitglied von Love and Theft, war technisch gesehen nie Swifts Freund, aber die beiden waren während Swifts Tournee 2008, als seine Band als Vorgruppe für den aufstrebenden Superstar auftrat, gegenseitig ineinander verliebt. „Ich hatte den Song noch nicht gehört, also erzählte sie mir davon“, sagte er damals gegenüber The Boot . „Aber sie sagte nicht: ‚Ich habe einen schönen Song über dich geschrieben‘, also dachte ich nur: ‚Was habe ich getan?‘ [lacht] Denn sie schreibt nicht wirklich viele schöne Songs über Männer. Ich war also sehr erleichtert, als sich herausstellte, dass es ein schöner Song war, und es ist tatsächlich eines der schönsten Dinge, die jemals jemand für mich getan hat.“

„Forever and Always“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Joe Jonas

Text: „Habe ich mich daneben benommen? / Habe ich etwas viel zu Ehrliches gesagt, das dich dazu gebracht hat, wegzulaufen und dich zu verstecken / Wie ein verängstigter kleiner Junge / Ich habe dir in die Augen gesehen / Ich dachte, ich würde dich kennen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.“

Was geschah: Swifts Beziehung zu Joe Jonas war ein Wendepunkt in ihrer Karriere als Prominente und Songwriterin. Jonas war ihre erste öffentliche, berühmte Beziehung, und er wurde auch zur ersten von der Boulevardpresse identifizierten Inspiration für ihre Songs. Das Paar trennte sich gerade als sie ihr Album Fearless aus dem Jahr 2008 fertigstellte, und so wurde der Song in letzter Minute zu ihrem Album hinzugefügt, das im November desselben Jahres veröffentlicht wurde.

In einem Interview mit Rolling Stone beschrieb Swift die Beziehung, um die es in dem Song geht, als „wirklich sehr dramatisch und verrückt“. Gegenüber Ellen DeGeneres äußerte sie sich sehr offen über Jonas und verriet der Talkshow-Moderatorin, dass es „autsch“ gewesen sei. Im Gegensatz zu ihren früheren Beziehungen bedeutete eine Beziehung mit einem Prominenten, dass Swift ihn überall sehen musste, zumal die Jonas Brothers zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Teenager-Pop-Karriere standen. Sie erzählte dem Publikum sogar unverblümt, dass er sich „in 25 Sekunden am Telefon” von ihr getrennt habe.

„Better Than Revenge”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Joe Jonas

Text: „Sie ist keine Heilige und sie ist nicht das, was du denkst/Sie ist eine Schauspielerin, whoa/Sie ist besser bekannt für die Dinge, die sie tut/Auf der Matratze, whoa/Bald wird sie feststellen/Dass man sich auf dem Spielplatz nicht viele Freunde macht, wenn man anderen Leuten das Spielzeug wegnimmt.”

Was geschah: Swift greift in „Better Than Revenge“ auf Paramores bitteres „Misery Business“ zurück, eine vernichtende Kritik an ihrem Ex Joe Jonas. Da sich das Paar technisch gesehen 2008 trennte, gerade als sie die Veröffentlichung von Fearless vorbereitete, kamen viele ihrer Reflexionen über das Ende ihrer gemeinsamen Zeit in Speak Now aus dem Jahr 2010 zum Ausdruck. In „Revenge“ nimmt sie die Schauspielerin Camilla Belle ins Visier, die Jonas unmittelbar nach der Trennung von Swift kennenlernte. Jonas und Belle trafen sich am Set des Videos „Lovebug“ der Jonas Brothers, das gedreht wurde, als seine Beziehung zu Swift bereits am Ende war.

„Mine“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Cory Monteith

Text: „Erinnerst du dich, wie wir dort am Wasser saßen? / Du hast zum ersten Mal deinen Arm um mich gelegt / Du hast aus der vorsichtigen Tochter eines sorglosen Mannes eine Rebellin gemacht / Du bist das Beste, was mir je gehört hat”

Was geschah: Swift und Monteith – der 2010 gerade seinen Durchbruch in der Musical-Fernsehserie Glee geschafft hatte – gaben ihre Beziehung nie öffentlich zu und verhielten sich zurückhaltend, was ihre Beziehung und ihre gegenseitige Zuneigung anging. In einem Interview mit Yahoo! Music sagte sie, dass die Inspiration für den Song dadurch entstanden sei, dass sie eine „ganze Beziehung vor ihren Augen vorbeiziehen“ sah, nachdem ein potenzieller Verehrer sie am Wasser in den Arm genommen hatte.

Beide wurden knallrot, als sie in separaten Interviews in der Ellen-Show zu ihrem Beziehungsstatus befragt wurden, und danach kam nichts mehr von der Paarung. Monteith war bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 2013 im Alter von 31 Jahren mit seiner Co-Darstellerin Lea Michele zusammen, aber bevor er starb, wurde der Song in Glee gespielt und von seiner Co-Darstellerin Naya Rivera gesungen.

„Dear John“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: John Mayer

Text: „Lieber John, jetzt, wo du weg bist, sehe ich alles klar/Findest du nicht, dass ich zu jung war, um so behandelt zu werden?/Das Mädchen im Kleid weinte den ganzen Weg nach Hause, ich hätte es wissen müssen.“

Was geschah: In „Dear John“ beschreibt Swift eine Romanze zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau, die schiefging. Mayer, der 12 Jahre älter ist als Swift, war mit der Singer-Songwriterin zusammen, als sie 19 Jahre alt war, und gab später bekannt, dass der Song ihn „gedemütigt“ habe. „Ich habe mich schrecklich gefühlt“, sagte er 2012 gegenüber Rolling Stone . „Weil ich das nicht verdient hatte. Ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, Verantwortung zu übernehmen, und ich habe nie etwas getan, um das zu verdienen. Es war wirklich mies von ihr, das zu tun.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Songs hatte Mayer gerade eine Auszeit genommen, nachdem er kontroverse, sexuell explizite und halbwegs rassistische Interviews mit RS und Playboy gegeben hatte. „Ich habe nie eine E-Mail bekommen. Ich habe nie einen Anruf bekommen“, sagte er. „Und ich war wirklich überrascht und es war sehr demütigend für mich, da ich bereits zuvor kritisiert worden war. Ich meine, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie jemand, als Sie am Boden lagen, noch weiter nach unten treten würde?“ Später schrieb er den Song „Paper Doll“ über Swift.

„The Story of Us“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: John Mayer

Text: „Jetzt stehe ich allein in einem überfüllten Raum/Und wir sprechen nicht miteinander, und ich möchte unbedingt wissen/Ob es dich genauso umbringt wie mich, ja“

Was geschah: Während „Dear John“ tief in der Trauer über das Ende ihrer Beziehung mit John Mayer versunken war, beschrieb „The Story of Us“ die Folgen.

Der Track aus dem Album „Speak Now“ folgt ihren Gedanken während einer unangenehmen Begegnung mit ihrem Ex-Freund, die sich bei den CMT Awards ereignete, wo beide Anfang des Jahres auftraten. Die beiden taten so, als würden sie sich nicht sehen, und unterhielten sich während der Zeremonie weiter mit anderen um sie herum. „Wir hatten beide diese stillen Schutzschilde um uns herum“, erzählte sie USA Today .

„Back to December”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Taylor Lautner

Text: „Ich vermisse deine gebräunte Haut, dein süßes Lächeln, so gut zu mir, so richtig/Und wie du mich in deinen Armen gehalten hast in dieser Septembernacht”

Was geschah: Taylor Swift und Lautner lernten sich am Set von Valentine’s Day kennen, und obwohl nicht viel über ihre Beziehung bekannt ist, ist klar, dass Swift die Herzensbrecherin war, da „Back to December“ eine Entschuldigung ist. „Manchmal lernt man eine Lektion zu spät, und dann muss man sich entschuldigen, weil man unachtsam war“, erzählte sie MTV News.

„We Are Never Ever Getting Back Together“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Jake Gyllenhaal

Text: „Ich werde es wirklich vermissen, wie du Streit angezettelt hast/Und ich darauf hereingefallen bin und geschrien habe, dass ich Recht habe/Und du dich versteckt hast und deinen Seelenfrieden gefunden hast/Mit irgendeiner Indie-Platte, die viel cooler ist als meine“

Was geschah: Auch wenn Gyllenhaal eindeutig der Grund für Swifts intensiven Liebeskummer war, verdient er Dank dafür, dass er die ehemalige Country-Sängerin zu ihrer vollständigen Wandlung zur Pop-Prinzessin inspiriert hat. Red war für Swift ein großer musikalischer Sprung, und der verspielte Song „We Are Never Ever Getting Back Together“ war dafür verantwortlich. Das Paar war Ende 2010 zusammen und wurde überall in Brooklyn gesehen. In dem Musikvideo enthüllte sie seine Inspiration für die Single, indem sie einen ihm ähnlich sehenden Schauspieler als ihren Liebhaber engagierte und auf den Schal Bezug nahm, den er ihr angeblich geschenkt hatte – der eine zentrale Rolle in dem Song „All Too Well“ spielt.

Swift schürt die Spekulationen noch weiter, indem sie sich über Gyllenhaals Liebe zur Indie-Musik lustig macht. Der Schauspieler war vor Swift mit der Indie-Liebling und Rilo-Kiley-Sängerin Jenny Lewis zusammen, und nachdem er und Swift sich getrennt hatten, nahm der Schauspieler Lewis als seine Begleiterin zu den Golden Globes mit.

„All Too Well”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Jake Gyllenhaal

Text: „Die Zeit vergeht nicht, es ist, als wäre ich davon gelähmt/Ich möchte wieder mein altes Ich sein, aber ich bin noch auf der Suche danach/Nach Tagen und Nächten in karierten Hemden, in denen du mich zu deinem Eigentum gemacht hast/Jetzt schickst du mir meine Sachen zurück, und ich gehe allein nach Hause.”

Was geschah: „All Too Well“ ist ein Meisterwerk der Trennungsballade, in dem Swift die Intimität einer zerbrochenen Beziehung und den Schmerz beschreibt, sich danach wieder zusammenraufen zu müssen. Für den Track tat sie sich erneut mit Liz Rose zusammen, einer Songwriterin, mit der Swift viele ihrer frühesten Hits geschrieben hat. Der Track handelt von einer Reise in den Norden des Bundesstaates New York im Herbst, einem Ort und einer Jahreszeit, in der sie und Gyllenhaal häufig zusammen fotografiert wurden. Sie erwähnt sogar seine Schwester, die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, die offenbar immer noch den Schal hat, den Jake Swift im Dezember zu ihrem Geburtstag geschenkt hat.

„‚All Too Well‘ war am schwierigsten zu schreiben, weil ich lange gebraucht habe, um alles, was ich sagen wollte, zu filtern“, sagte Swift über den mühsamen Prozess, die Geschichte ihrer kurzen, aber offenbar leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu schreiben. „Am Anfang war es ein 10-minütiger Song, den man nicht auf ein Album packen kann. Ich musste ihn zu einer Geschichte filtern, die in Form eines Songs funktionieren würde.“

„Holy Ground“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Joe Jonas

Text: „Heute Abend werde ich tanzen für alles, was wir durchgemacht haben/Aber ich will nicht tanzen, wenn ich nicht mit dir tanze/Heute Abend werde ich tanzen, als wärst du in diesem Raum/Aber ich will nicht tanzen, wenn ich nicht mit dir tanze“

Was geschah: Auch vier Jahre später war Jonas noch immer eine große Inspiration für Swifts Songs. In „Holy Ground“ reflektiert Swift positiver über das, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Gerüchte, dass der Song von Jonas handelt, wurden durch seinen Auftritt bei zwei ihrer Konzerte im Jahr 2011 angeheizt, der eine wiederauflebende Freundschaft zwischen dem ehemaligen Paar zeigte, das erwachsen geworden war und weitergemacht hatte.

„Starlight“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Conor Kennedy

Text: „Ich traf Bobby auf der Promenade, im Sommer ’45/Er holte mich spät in der Nacht am Fenster ab/Wir waren 17 und verrückt, tobten uns aus, tobten uns aus“

Was geschah: Fast das ganze Jahr 2012 über war Swift mit Conor Kennedy zusammen, der damals 18 Jahre alt war. Die Beziehung war so intensiv, dass Swift ein Haus neben dem Anwesen der Familie Kennedy in Massachusetts kaufte. Swift hat zwar nie bestätigt, dass bestimmte Songs speziell von Kennedy handeln, aber sie schien sich von seiner Großmutter Ethel und Ethels Beziehung zu Robert F. Kennedy, der 1968 ermordet wurde, inspirieren zu lassen. „Starlight“ reflektiert die frühe Romanze zwischen Ethel und Bobby, die im Sommer 1945 miteinander tanzten. Ethel Kennedy liebte Swift genauso sehr wie die Sängerin sie – die Matriarchin bezeichnete die damals 22-Jährige als „ spektakulär “.

„Style“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Harry Styles

Text: „Denn du hast diesen James-Dean-Tagtraum-Blick in deinen Augen/Und ich habe diese klassischen roten Lippen, die du so magst/Und wenn wir zusammenbrechen, kommen wir jedes Mal wieder zurück/Denn wir kommen nie aus der Mode/Wir kommen nie aus der Mode”

Was geschah: Swifts Beziehung zu Harry Styles, dem Herzensbrecher von One Direction, war äußerst kurzlebig. Das Paar hielt kaum einen Monat, reiste in dieser Zeit aber gemeinsam um die Welt. In „Style“ hält sie es einfach und spielt auf sein launisches, flirtendes Verhalten an – zumal Styles vor allem für die Anzahl seiner Freundinnen bekannt ist, die er seit seinem Beitritt zur Boyband hatte. „Wir hätten es einfach ‚I’m Not Even Sorry‘ nennen sollen“, scherzte sie in einem Interview mit Rolling Stone im August 2014.

Viele der Texte auf „1989“ sind mehrdeutiger als die Songs ihrer Vergangenheit, und in ihrem „RS“-Coverstory deutete sie stark an, dass Styles eine große Inspiration für viele der Songs gewesen sei. Dennoch knüpft „Style“ an ihre früheren Jahre an, in denen sie in ihren Songtiteln und Texten unverblümt Namen nannte.

„Out of the Woods“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Muse: Harry Styles

Text: „Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, letzten Dezember/Wir waren dazu bestimmt, auseinanderzufallen und dann wieder zusammenzufinden/Deine Halskette hängt um meinen Hals/Die Nacht, die wir nicht ganz vergessen konnten/Als wir beschlossen (wir beschlossen)/Die Möbel zu verschieben, damit wir tanzen konnten/Baby, als hätten wir eine Chance gehabt/Zwei Papierflieger fliegen, fliegen, fliegen”