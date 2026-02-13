Taylor Swifts erstes Label wechselt erneut den Besitzer

Bei Big Machine Records steht erneut eine Veränderung bevor. Der Gründer des Labels, Scott Borchetta, gab am Donnerstag (12. Februar) bekannt, dass er HYBE America verlässt, das im Rahmen eines Vertrags aus dem Jahr 2021 die Big Machine Label Group (BMLG) übernommen hatte, und den Namen Big Machine Records mitnimmt. Borchetta gründete Big Machine im Jahr 2005 mit seiner ersten Künstlerin: Taylor Swift. Im Jahr 2019 verkaufte er die Gruppe für geschätzte 300 Millionen Dollar an Ithaca Holdings.

Nachdem Hybe Ithaca Holdings 2021 für 1,05 Milliarden Dollar gekauft hatte, war Borchetta als CEO von BMLG tätig. Während Borchetta die Marke des Labels für seine eigenen zukünftigen Unternehmungen mitnehmen wird, bleibt HYBE America weiterhin Eigentümer der Vermögenswerte, des Vertriebsvertrags, des Verlags Big Machine Music und einer Reihe von Künstlern des Labels, darunter die Country-Stars Thomas Rhett, Brett Young, Midland, Justin Moore, Carly Pearce, Preston Cooper, Jackson Dean und Mae Estes.

Das ehemalige BMLG bei HYBE wird unter einem neuen Labelnamen weitergeführt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass in den nächsten Tagen eine neue Führung bekannt gegeben wird, was Insider in Nashville zu Spekulationen darüber veranlasst, wer die Leitung übernehmen könnte.

Neue Pläne für Big Machine Records

„Scott hat mit seinem scharfen Blick für Talente und seiner einzigartigen Vision die Musikindustrie nachhaltig geprägt“, sagte Isaac Lee, Vorsitzender und CEO von HYBE America, in einer Erklärung. „Er hat uns kürzlich um unsere Unterstützung gebeten, da er eine neue, unabhängige und unternehmerische Phase seiner Karriere anstrebt und daran arbeitet, die Marke Big Machine getrennt von HYBE weiterzuentwickeln. Wir sind traurig, dass Scott uns verlässt, aber wir verstehen ihn – und möchten, dass er seinen Leidenschaften nachgeht, und sind dankbar für alles, was er für das Unternehmen getan hat.“

„HYBE AMERICA wird auch weiterhin die Interessen unserer Künstler in den Bereichen Musik, Film, Fernsehen, Marken und Kultur auf dem US-Markt und darüber hinaus unterstützen“, sagte Lee. „Wir sind überaus gespannt auf unsere Zukunft in Nashville und werden zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen machen.“

„Ich bin unglaublich dankbar für meine Partnerschaft mit HYBE in den letzten fünf Jahren“, sagte Borchetta in seiner eigenen Erklärung. „Vorsitzender Bang spricht oft von seiner Vorliebe für Unternehmer, und er, Isaac und das Führungsteam von HYBE haben diese Überzeugung mit dieser unglaublichen Unterstützung bekräftigt, indem sie mir erlaubt haben, meine Vision der Marke Big Machine Records weiter auszubauen. Dafür bin ich ihnen auf ewig dankbar und wünsche ihnen nichts als anhaltenden und unglaublichen weltweiten Erfolg.“

Borchetta gründete BMLG 2005 als Schwesterlabel zu Toby Keiths Show Dog Nashville als Joint Venture. Swift geriet nach dem Verkauf ihrer Masteraufnahmen an Scooter Braun im Jahr 2019 in einen Streit mit Borchetta und Big Machine. Im Mai 2025 erlangte der Musik-Superstar das Eigentum an ihren Masteraufnahmen von Shamrock Capital zurück, das diese Ende 2020 von Brauns Ithaca Holdings gekauft hatte.