Mamdani verrät, wie viel Taylor Swift für die New-York-Hochzeit zahlte

Alle Country-Stars bei Taylor Swifts Hochzeit – und warum sie dabei waren

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Zohran Mamdani stellt die Dinge rund um Taylor Swifts und Travis Kelces Riesenhochzeit im Madison Square Garden klar. Am Freitag, dem 10. Juli, teilte der New Yorker Bürgermeister Reportern mit, dass der Superstar einen sechsstelligen Betrag für eine städtische Genehmigung gezahlt habe, die es erlaubte, Straßen rund um das Midtown-Veranstaltungshaus zu sperren.

„Taylor Swift hat bereits die Kosten für die eingereichte Genehmigung bezahlt, die sich auf über 160.000 Dollar für die Veranstaltung und die damit verbundenen Maßnahmen beliefen“, sagte Mamdani auf einer Pressekonferenz zum Verbraucherschutz. „Das war eine Genehmigung, die, glaube ich, erst wenige Tage vor der Veranstaltung selbst abgeschlossen wurde“, fügte er hinzu.

Seine Aussage war eine Antwort auf die Frage eines Reporters: „Können Sie auch bestätigen, dass Taylor Swift der Stadt alle Kosten für Polizeiüberstunden erstatten wird, und wenn ja, wie viel und an wen?“

Kritik nach der Hochzeit

Diese Neuigkeit kommt knapp eine Woche nach Swifts und Kelces großem Tag, an dem mehrere Straßen im Midtown-Bereich an einem der wichtigsten amerikanischen Feiertage für die Öffentlichkeit gesperrt waren. Dies brachte einige New Yorker dazu, das prominente Paar und seine Terminwahl scharf zu kritisieren.

Zu den Kritikern gehörte auch Abgeordnete Nicole Malliotakis, eine republikanische Kongressfrau aus New York. „Taylor Swift und Travis Kelce sollten dem NYPD Kosten für die 130 Beamten pro Tag erstatten, die nötig waren, um ihre Multimillionen-Dollar-Hochzeit mit tausend Gästen im MSG abzusichern. Unsere Beamten leisten bereits Überstunden für die Feierlichkeiten zum 4. Juli und die Steuerzahler von NYC sollten NICHT dafür aufkommen müssen“, schrieb sie auf X. Nun, es stellt sich heraus: Sie haben es getan.

Offizielle Zahlen zu den Gesamtkosten der Hochzeit liegen bislang nicht vor, da Details über den Tag der Trauung nach wie vor rar sind. Die Luxus-Hochzeits- und Eventplanerin Lindsay Landman sagte gegenüber ROLLING STONE jedoch, dass die endgültige Rechnung irgendwo zwischen 20 und 25 Millionen Dollar liegen dürfte.