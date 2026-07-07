Die kuriosesten WTF-Gäste auf Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit

Taylor Swift hat am vergangenen Wochenende Travis Kelce im Madison Square Garden geheiratet – und es scheint, als wäre buchstäblich jeder erschienen, den das Paar jemals getroffen hat. A-List-Musiker, Celebrities, Sportler und Hollywood-Stars füllten die 1.000-köpfige Gästeliste und bewiesen damit eindrucksvoll, wie gut vernetzt die Superstar-Sängerin und der NFL-Profi in ihren jeweiligen Kreisen sind. Klar, Swift hatte letztes Jahr zugegeben, im Grunde „jeden einzuladen, mit dem ich je geredet habe“ – aber dass sie das wortwörtlich meinte, hätte man nicht gedacht.

Genau so war es aber. Swift und Kelce luden offenbar auch ihre flüchtigsten Bekannten ein, sodass sich alle fragten, wie Celebrities wie Simone Biles oder Machine Gun Kelly überhaupt Braut und Bräutigam kennen. Von alten Feindinnen bis zu umstrittenen Konzernchefs – hier sind die Gäste, die uns noch immer den Kopf schütteln lassen.

Karlie Kloss

Freundschaften zerbrechen, Freundschaften heiraten, und manchmal landen sie Jahre nach einem gemunkelten Zerwürfnis sogar auf der Hochzeitsliste der einstigen Freundin. Genau das scheint zwischen Karlie Kloss und Swift passiert zu sein. Das Supermodel gehörte zu den überraschendsten Namen auf der Gästeliste und sorgte für kollektives Aufschreien unter Swifties und Popkultur-Enthusiasten, als sie in einem umwerfenden goldenen Seidenkleid auf dem Weg zur Hochzeit fotografiert wurde. Die einst unzertrennlichen Freundinnen waren seit 2018 nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht – wie zum Teufel hat Kloss also eine Einladung ergattert? Das ist rätselhaft, und der sehr öffentliche Auftritt ist ein klares Zeichen, dass die beiden sich wieder annähern. Manche Fans glauben sogar, Swifts neuer Country-Song „I Knew It, I Knew You“ handele von der Wiederannäherung an Kloss, die die Sängerin einst als ihre „Schwester“ bezeichnete.

Steve J. Demetriou

Unter den Gästen befanden sich auch jede Menge einflussreiche Manager und Konzernbosse – was angesichts der Tatsache, dass Swift Milliardärin ist, nicht weiter verwundert. Ein CEO sorgte jedoch für besonders große Aufregung: Steve J. Demetriou. Laut der Website seines Unternehmens ist er Chef von Amentum, einem Regierungsauftragnehmer. Anfang dieses Jahres übernahm Amentum den Betrieb des ICE-Abschiebegefängnisses Camp East Montana in El Paso, das die „New York Times“ als „größtes Abschiebezentrum des Landes“ bezeichnete. Demetriou ist außerdem der Vater des republikanischen Abgeordneten Steve Demetriou aus Ohio. Laut dem „Akron Beacon Journal“ adoptierte Demetriou Sr. Kelces langjährigen Freund Reggie King, der ebenfalls eingeladen war – und angeblich seine gesamte Familie mitbrachte. Fans kritisierten Swift und Kelce dafür, jemanden mit ICE-Verbindungen auf ihre Hochzeit gelassen zu haben, zumal sich das Paar öffentlich zur Demokratischen Partei bekennt.

Kristin Cavallari

Wer Kristin Cavallaris Verbindungen zu Kelce und Swift nachzuzeichnen versucht, findet keine wirklich befriedigende Erklärung für ihre Einladung. Natürlich datete der Reality-TV-Star einst Stephen Colletti während der Hochzeit von „Laguna Beach“, und ein paar Jahre später spielte Colletti in Swifts Musikvideo zu „White Horse“ mit. Das schreit nun wirklich nicht nach Hochzeitseinladung. Dann, im September 2023, war Kelce zu Gast in Cavallaris Podcast „Let’s Be Honest“, wo sie gestand, einmal einen Schwarm auf den NFL-Spieler gehabt zu haben, und ihm sagte: „Ich war in dich verliebt.“ Dieses Geständnis fiel genau in die Zeit, als Swift und Kelce erste Gerüchte über ihre Beziehung befeuerten – also nochmal: warum? Vielleicht weil Cavallari durch ihre Ehe mit Jay Cutler in Football-Kreisen verkehrte. Oder weil sie es kürzlich als „Bullshit“ bezeichnete, dass Swift in den Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni hineingezogen wurde.

Zadie Smith

Kein Gast hat das Internet mehr verwirrt als die Pulitzer-nominierte Schriftstellerin Zadie Smith. „Zadie Smith war auf Taylor Swifts Hochzeit im Madison Square Garden“ sei ein Satz, den man vor 15 Jahren nicht hätte erfinden können, schrieb ein User in den sozialen Medien – und irgendwie hat er nicht Unrecht. Die britische Autorin wurde auf einem Foto herrlich komisch mit ausgestrecktem Mittelfinger in einem Auto mit den Mitgästen Lena Dunham und Andrew Scott verewigt, was ihre Anwesenheit zweifelsfrei bestätigte. War sie vielleicht einfach Dunhams Plus-one? Oder haben Swift und Smith wirklich eine Verbindung geknüpft, als sie 2016 beim Met Gala aufeinandertrafen – einem berüchtigten Ereignis im Taylor-Swift-Cinematic-Universe? Eine eindeutige Antwort gibt es jedenfalls nicht.

The Chainsmokers

Manchmal wirkt es, als würden The Chainsmokers einfach überall auftauchen – zumindest legen das ihre College-Auftritte und Sport-Events nahe. Als das Electronic-Duo also als bestätigte Gäste der Swift-Kelce-Hochzeit gemeldet wurde, verbreitete sich kollektives „Na gut, warum eigentlich nicht“-Feeling. Letztes Jahr arbeiteten sie mit der Popsängerin an einem Dubstep-Remix ihres Megahits „The Fate of Ophelia“, und zuvor hatten sie sich wie Fans aufgeführt, als Swift ihren Song in einem „Elle“-Essay von 2019 erwähnte. Aber reicht das für eine Hochzeitseinladung? Offenbar schon – vor allem, wenn Kelce, der bekanntlich ein Faible für House Music hat, ein Wörtchen mitzureden hat.